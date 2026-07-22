KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Klub greškom otkrio gde Lebron DŽejms nastavlja karijeru

KAKVA bura u SAD!

FOTO: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Odeljak Majami Hita zadužen za društvene mreže, ili je napravio neverovatnu grešku – što je i zvanično objašnjenje kluba – ili je to bila neka vrsta marteniškog trika.

Dakle, Hit je na svom YouTube kanalu greškom objavio zakazani prenos uživo pod nazivom "Uvodna konferencija za medije Lebrona Džejmsa", uz datum 27. jul, što je, prema rečima portparola kluba, bila administrativna greška.

Portparol Hita rekao je za ESPN da je klupski tim zadužen za društvene mreže pripremao sadržaj za slučaj da Lebron Džejms zaista potpiše za Majami, ali je link greškom objavljen na zvaničnom YouTube kanalu. Objava je ubrzo uklonjena.

Džejms je prvi put od 2018. godine neograničeno slobodan agent, a poslednjih nedelja razmatra opcije za nastavak karijere. Izvori ESPN-a navode da su Klivlend, Filadelfija i Majami trenutno tri glavna kandidata za njegov potpis, iako se među zainteresovanim ekipama pominje i Golden stejt.

This YouTube test was posted by the Miami Heat… ☝️🧐☝️



“miamiheat Introductory

Press conference for LeBron James welcoming him back as a member of the Miami HEAT” pic.twitter.com/mEylwE6rW9 — 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) July 22, 2026

Lebronov agent Rič Pol, osnivač agencije Klutch Sports, izjavio je ranije u utorak da u ovom trenutku ne zna kada će njegov klijent doneti odluku o tome za koji će tim igrati naredne sezone.

Predsednik Majami Hita Pet Rajli prošle nedelje je izjavio da bi i on i nedavno dovedena superzvezda Janis Adetokunbo rado poželeli dobrodošlicu Lebronu u Majami.

Džejms, koji ulazi u svoju 24. NBA sezonu, osvojio je dve šampionske titule upravo u dresu Hita, za koji je nastupao od 2010. do 2014. godine.