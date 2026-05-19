Fudbal

NEJMAR IDE NA MUNDIJAL! Karlo Anćeloti saopštio spisak za Svetsko prvenstvo

Новости онлине

19. 05. 2026. u 07:00

Selektor Brazila Karlo Anćeloti saopštio je spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo.

НЕЈМАР ИДЕ НА МУНДИЈАЛ! Карло Анћелоти саопштио списак за Светско првенство

Foto: AGIF / Sipa USA / Profimedia

Najveća dilema bila je da li će Nejmar zaigrati na Mundijalu. Sada je stigao stigao potvrdan odgovor i prva zvezda Brazila će biti deo najvećeg sportskog događaja.

Napadač Santosa odigrao je ove godine samo 15 utakmica (šest golova i četiri asistencije), nije se naročito istakao ni tokom 2025, pošto je više vremena proveo na poštedi negoli na terenu, ali pritisak brazilske javnosti očito je bio toliko snažan da se Anćeloti nije usudio da 'protivreči' najfudbalskijoj naciji.

Italijan je sedeo na bini, u improvizovanoj prostoriji i diktirao jedno po jedno ime. Kada je izgovorio "Nejmar", navijači su doslovno poludeli. Krenula je vriska, polovanje vodom, slavlje...

Prema prvim natpisima u brazilskim medijima i na društvenim mrežama, zbog poziva Nejmaru, bez mesta na spisku ostao je Žoao Pedro, napadač Čelsija.

GOLMANI

Alison (Liverpul)
Ederson (Fenerbahče)
Veverton (Gremio)

ODBRANA

Rožer Ibanjez (Al Ahli)
Bremer (Juventus)
Danilo (Flamengo)
Markinjos (Pari Sen Žermen)
Gabrijel Magaljaeš (Arsenal)
Aleks Sandro (Flamengo)
Vesli (Roma)
Daglas Santos (Zenit)
Leo Pereira (Flamengo)

VEZNI RED

Kazemiro (Mančester junajted)

Bruno Gimarais (Njukasl)
Lukas Paketa (Flamengo)
Fabinjo (Al Itihad)
Danilo S (Botafogo)

NAPADAČI

Vinisijus Žunior (Real Madrid)
Mateus Kunja (Mančester junajted)
Nejmar (Santos)
Rafinja (Barselona)
Gabrijel Martineli (Arsenal)
Rajan (Bornmut)
Endrik (Lion)
Luis Enrike (Zenit)
Igor Tijago (Brentford)

Brazil je u grupi C sa Marokom, Haitijem i Škotskom.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

HAOS U KOŠARCI! FIBA dokazala krađu, Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!
Košarka

0 7

HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

18. 05. 2026. u 17:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEMA PREDAJE, BORBA DO SAMOG KRAJA! Siti juri tri boda na Vitalitiju u pokušaju da održi šampionske snove

NEMA PREDAJE, BORBA DO SAMOG KRAJA! Siti juri tri boda na "Vitalitiju" u pokušaju da održi šampionske snove