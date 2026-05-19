NEJMAR IDE NA MUNDIJAL! Karlo Anćeloti saopštio spisak za Svetsko prvenstvo

Selektor Brazila Karlo Anćeloti saopštio je spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Najveća dilema bila je da li će Nejmar zaigrati na Mundijalu. Sada je stigao stigao potvrdan odgovor i prva zvezda Brazila će biti deo najvećeg sportskog događaja.

Napadač Santosa odigrao je ove godine samo 15 utakmica (šest golova i četiri asistencije), nije se naročito istakao ni tokom 2025, pošto je više vremena proveo na poštedi negoli na terenu, ali pritisak brazilske javnosti očito je bio toliko snažan da se Anćeloti nije usudio da 'protivreči' najfudbalskijoj naciji.

Italijan je sedeo na bini, u improvizovanoj prostoriji i diktirao jedno po jedno ime. Kada je izgovorio "Nejmar", navijači su doslovno poludeli. Krenula je vriska, polovanje vodom, slavlje...

Prema prvim natpisima u brazilskim medijima i na društvenim mrežama, zbog poziva Nejmaru, bez mesta na spisku ostao je Žoao Pedro, napadač Čelsija.

GOLMANI

Alison (Liverpul)

Ederson (Fenerbahče)

Veverton (Gremio)

ODBRANA

Rožer Ibanjez (Al Ahli)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Markinjos (Pari Sen Žermen)

Gabrijel Magaljaeš (Arsenal)

Aleks Sandro (Flamengo)

Vesli (Roma)

Daglas Santos (Zenit)

Leo Pereira (Flamengo)

VEZNI RED

Kazemiro (Mančester junajted)



Lukas Paketa (Flamengo)Fabinjo (Al Itihad)Danilo S (Botafogo)

NAPADAČI

Vinisijus Žunior (Real Madrid)

Mateus Kunja (Mančester junajted)

Nejmar (Santos)

Rafinja (Barselona)

Gabrijel Martineli (Arsenal)

Rajan (Bornmut)

Endrik (Lion)

Luis Enrike (Zenit)

Igor Tijago (Brentford)

Brazil je u grupi C sa Marokom, Haitijem i Škotskom.