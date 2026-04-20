Veliki posao kluba sa Ostrva: Bivši trener Borusije Dortmund stiže u Premijer ligu
Nemački fudbalski trener Marko Roze imenovan je za novog menadžera Bornmuta, a engleski klub će preuzeti na kraju ove sezone, saopšteno je danas.
Roze će na klupi Bornmuta da zameni Španca Andonija Iraolu, koji je ranije najavio da će na kraju ove sezone da napusti engleski klub.
U saopštenju se navodi da je nemački stručnjak sa Bornmutom potpisao trogodišnji ugovor, ali finansijski detalji nisu objavljeni.
Roze (49) je ranije trenirao Lokomotivu Lajpcig, Salcburg, Borusiju Menhengladbah, Borusiju Dortmund i Lajpcig.
Bornmut se trenutno nalazi na osmom mestu na tabeli Premijer lige sa 48 bodova.
Preporučujemo
Kakva glupost! Zbog ovoga je Denver izgubio od Minesote (VIDEO)
21. 04. 2026. u 08:38
NBA liga prelomila! Viktor Vembanjama je najbolji
21. 04. 2026. u 08:14
Senzacija u Koloradu! Šta uradiše Denver i Nikola Jokić, pa ovo nije normalno (VIDEO)
21. 04. 2026. u 07:29
Osmeh koji vara! Novak Đoković blista u Madridu, a iza kulisa se odvija prava drama
21. 04. 2026. u 07:23
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Majkl Džordan u neverici zbog Srbina: Evo šta je sad uradio Nikola Jokić
Nikola Jokić briljira na NBA parketima, drugu godinu zaredom je obezbedio da završi ligaški deo sezone sa tripl-dabl prosekom u statistici, a američka javnost kao da se tek sada upoznaje - koliko je nestvaran srpski košarkaš.
20. 04. 2026. u 19:45
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
