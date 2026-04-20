Veliki posao kluba sa Ostrva: Bivši trener Borusije Dortmund stiže u Premijer ligu

Nemački fudbalski trener Marko Roze imenovan je za novog menadžera Bornmuta, a engleski klub će preuzeti na kraju ove sezone, saopšteno je danas.

Roze će na klupi Bornmuta da zameni Španca Andonija Iraolu, koji je ranije najavio da će na kraju ove sezone da napusti engleski klub.

U saopštenju se navodi da je nemački stručnjak sa Bornmutom potpisao trogodišnji ugovor, ali finansijski detalji nisu objavljeni.

Roze (49) je ranije trenirao Lokomotivu Lajpcig, Salcburg, Borusiju Menhengladbah, Borusiju Dortmund i Lajpcig.

Bornmut se trenutno nalazi na osmom mestu na tabeli Premijer lige sa 48 bodova.

