Fudbal

Veliki posao kluba sa Ostrva: Bivši trener Borusije Dortmund stiže u Premijer ligu

Filip Milošević

20. 04. 2026. u 20:00

Nemački fudbalski trener Marko Roze imenovan je za novog menadžera Bornmuta, a engleski klub će preuzeti na kraju ove sezone, saopšteno je danas.

Велики посао клуба са Острва: Бивши тренер Борусије Дортмунд стиже у Премијер лигу

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Roze će na klupi Bornmuta da zameni Španca Andonija Iraolu, koji je ranije najavio da će na kraju ove sezone da napusti engleski klub.

U saopštenju se navodi da je nemački stručnjak sa Bornmutom potpisao trogodišnji ugovor, ali finansijski detalji nisu objavljeni.

Roze (49) je ranije trenirao Lokomotivu Lajpcig, Salcburg, Borusiju Menhengladbah, Borusiju Dortmund i Lajpcig.

Bornmut se trenutno nalazi na osmom mestu na tabeli Premijer lige sa 48 bodova.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
