Apsolutni vladari Bundeslige: Fudbaleri Bajerna pobedili Štutgart i osvojili šampionsku titulu

Filip Milošević

19. 04. 2026. u 20:16

Fudbaleri Bajerna obezbedili su titulu u Bundesligi, pošto su danas u Minhenu pobedili Štutgart rezultatom 4:2 (3:1) u utakmici 30. kola nacionalnog prvenstva.

Photo: Christian Charisius/dpa via AP

Bajern je današnjim trijumfom osvojili 35. titulu u istoriji kluba i to četiri kola pre kraja takmičenja.

Fudbaleri Bajerna se nalaze na prvom mestu na tabeli Bundeslige sa 79 bodova, dok je Borusija Dortmund druga sa 64.

Golove za Bajern na meču protiv Štutgarta postigli su Rafael Gereiro u 31, Nikolas Džekson u 33, Alfonso Dejvis u 37. i  Hari Kejn u 52. minutu.

Strelci za Štutgart bili su Kris Furih u 21. i Čema Andres u 89. minutu. Srpski fudbaler Lazar Jovanović zbog povrede nije igrao za Štutgart. Ekipa Štutgarta se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Bundeslige sa 56 bodova.

Fudbaleri Frajburga su ranije danas na svom terenu savladali Hajdenhajm sa 2:1.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!

