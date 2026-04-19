Na današnji dan: Čuveno zagrevanje Maradone kada je "hipnotisao" svet (VIDEO)

Na današnji dan zabeleženo je najčuvenije zagrevanje u istoriji fudbala.

Svi jedva čekaju da krene fudbalska predstava, međutim tog 19. aprila 1989. godine, svi koji su bili na stadionu Bajerna u Minhenu kao hipnotisani su gledali zagrevanje prve zvezde gostujućeg tima Napolija i u to vreme najboljeg fudbalera sveta, Dijega Maradone.

Evo kako je to izgledalo:

Un momento para la eternidad y la entrada en calor más épica de la historia del fútbol 👏🏼🔝



Diego Maradona al ritmo de “Live is Life”, un día como hoy pero hace 33 años jugando por el @sscnapoliES ⚽🎵#DiegoEterno 🔟♾ pic.twitter.com/NTUxcgDDr6 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 19, 2022