Ogroman peh pred Mundijal! Velika zvezda završila sezonu! Ne ide na Svetsko prvenstvo?!
Samo je jedan u nizu onih koje verovatno nećemo gledati na najvećoj planetarnoj smotri.
Fudbaler minhenskog Bajerna Serž Gnabri mogao bi da propusti naredni Mundijal, koji se održava ovog leta u SAD, Kanadi i Meksiku.
Krilo šampiona Bundeslige je doživeo povredu mišića aduktora desne noge i očekuje ga duža pauza.
Prvotimac polufinaliste Lige šampiona je dobio udarac na treningu, a klub nije naveo koliko će Gnabri odsustvovati.
Međutim, nemački mediji prenose da ga očekuje da pauza od tri do četiri meseca, zbog čega je njegovo učešće na Svetskom prvenstvu dovedeno u pitanje.
Gnabri je ove sezone u dresu Bajerna zabeležio 10 golova i 11 asistencija na 37 mečeva u svim takmičenjima.
Serž je za "pancere" upisao 59 utakmica i 26 puta bio precizan.
