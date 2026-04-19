Fudbal

Ogroman peh pred Mundijal! Velika zvezda završila sezonu! Ne ide na Svetsko prvenstvo?!

Новости.онлине

19. 04. 2026. u 12:36

Samo je jedan u nizu onih koje verovatno nećemo gledati na najvećoj planetarnoj smotri.

Огроман пех пред Мундијал! Велика звезда завршила сезону! Не иде на Светско првенство?!

Photo: Dylan Stewart / Newscom / Profimedia

Fudbaler minhenskog Bajerna Serž Gnabri mogao bi da propusti naredni Mundijal, koji se održava ovog leta u SAD, Kanadi i Meksiku.

Krilo šampiona Bundeslige je doživeo povredu mišića aduktora desne noge i očekuje ga duža pauza.

Prvotimac polufinaliste Lige šampiona je dobio udarac na treningu, a klub nije naveo koliko će Gnabri odsustvovati.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Međutim, nemački mediji prenose da ga očekuje da pauza od tri do četiri meseca, zbog čega je njegovo učešće na Svetskom prvenstvu dovedeno u pitanje.

Gnabri je ove sezone u dresu Bajerna zabeležio 10 golova i 11 asistencija na 37 mečeva u svim takmičenjima.

Serž je za "pancere" upisao 59 utakmica i 26 puta bio precizan.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šešelj o Peteru Mađaru: Politička euforija traje kratko kao zaljubljenost, pa posle surova realnost pokazuje svoje zube