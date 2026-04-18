Lalatović prvi put digao glas od dolaska u Novi Pazar: Evo šta je rekao o "petardi" i porazu! Navijači mu odmah odgovorili!
Tim sa Jošanice doživeo ubedljiv poraz na svom terenu.
Fudbaleri Novog Pazara pretrpeli su najubedljiviji poraz od starta prvenstva, na svom terenu, pošto je OFK Beograd slavio s ubedljivih 5:1.
"Romantičari" su u prvom kolu plej-ofa, a 31. rundi Superlige Srbije očitali čas izabranicima Nenada Lalatovića.
S tribina stadiona pored Jošanice mešali su se zvižduci i aplauzi, a čak je deo navijača skandirao Lalatoviću, koji je postao miljenik. Orilo se "Lalate, majstore".
"Bolan poraz, ali na 1:1 smo imali stopostotnu šansu kada smo mogli da preokrenemo, a onda smo stali. Bez naših standardnih četiri-pet igrača bolje ne može. Prvo poluvreme smo bili dobri, a u drugom loši. Sve što su oni šutnuli dali su gol. Ovaj tim koji je danas igrao - nije za Evropu. Sa ovakvim fondom igrača ne zaslužujemo da igramo Evropu", rekao je Lalatović.
Nastavio je u istom tonu:
"Mislim da je bila jedna dobra utakmica, dobra atmosfera, veliki broj golova, mogli su navijači da uživaju. Hvala i našim navijačima. Idemo dalje", dodao je Jovan Damjanović, šef stručnog štaba OFK Beograda.
