Fudbal

Lalatović prvi put digao glas od dolaska u Novi Pazar: Evo šta je rekao o "petardi" i porazu! Navijači mu odmah odgovorili!

Новости онлине

18. 04. 2026. u 19:34

Tim sa Jošanice doživeo ubedljiv poraz na svom terenu.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaleri Novog Pazara pretrpeli su najubedljiviji poraz od starta prvenstva, na svom terenu, pošto je OFK Beograd slavio s ubedljivih 5:1.

"Romantičari" su u prvom kolu plej-ofa, a 31. rundi Superlige Srbije očitali čas izabranicima Nenada Lalatovića.

S tribina stadiona pored Jošanice mešali su se zvižduci i aplauzi, a čak je deo navijača skandirao Lalatoviću, koji je postao miljenik. Orilo se "Lalate, majstore".

FOTO: Elmedin Hajrovic/ATAImages

"Bolan poraz, ali na 1:1 smo imali stopostotnu šansu kada smo mogli da preokrenemo, a onda smo stali. Bez naših standardnih četiri-pet igrača bolje ne može. Prvo poluvreme smo bili dobri, a u drugom loši. Sve što su oni šutnuli dali su gol. Ovaj tim koji je danas igrao - nije za Evropu. Sa ovakvim fondom igrača ne zaslužujemo da igramo Evropu", rekao je Lalatović.

Nastavio je u istom tonu:

"Mislim da je bila jedna dobra utakmica, dobra atmosfera, veliki broj golova, mogli su navijači da uživaju. Hvala i našim navijačima. Idemo dalje", dodao je Jovan Damjanović, šef stručnog štaba OFK Beograda.

BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona 

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
