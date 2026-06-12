FUDBALSKI ZEMLJOTRES! Žoze Murinjo stigao u Real Madrid, pa ukrao Barseloni pojačanje

Real Madrid je prvo saopštio da se Žoze Murinjo vraća na klupu, a onda portugalskom stručnjaku počeo da ispunjava želja!

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Verovatno najveća za ovo leto bio je dolazak njegovog zemljaka Bernarda Silve (31), dosadašnjeg igrača Mančester sitija i "tihe patnje" Barselone.

Iako je u jednom trenutku delovalo da je Silva na korak od odlaska u Kataloniju, dobro obavešteni Fabrisio Romano tvrdi da će Bernardo potpisati ugovor sa Real Madridom. Navodno, već je dogovorena dvogodišnja saradnja uz mogućnost produžetka za još jednu sezonu - što bi moglo da znači da Bernardo Silva sve do kraja karijere ostaje u Madridu.

Silva će u avgustu napuniti 32 godine, ali je procena Reala da u njemu ima još mnogo fudbala. Iako nije tip igrača kakve je Murinjo obožavao kroz karijeru, Silva sada dolazi na insistiranje slavnog trenera, kojem je poveren veoma važan zadatak rekonstrukcije igračkog kadra na stadionu "Santijago Bernabeu".

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

Bernardo Silva je ponikao u mlađim kategorijama Benfike, tima koji je do pre neki dan trenirao upravo Žoze Murinjo. Portugalski klub zaradio je 15 miliona evra prodajom Murinja u Madrid, a isto novca dobili su i u januaru 2015. godine kada su Bernarda Silvu prodali u Monako. Kasnije je portugalski majstor fudbala napravio transfer u Mančester siti i to za tačno 50 miliona evra. Od 2017. godine do sada odigrao je 460 mečeva za "Građane", uz 76 golova i 77 asistencija.

Ofanzivac iz Portugala je u dresu Benfike osvojio šampionsku titulu, Kup Portugala i Liga kup, sa Monakom je bio najbolji u francuskom prvenstvu, a sa Mančester sitijem je napunio klupsku vitrinu trofejima. Za devet godina na stadionu Etihad osvojio je šest šampionskih titula, tri FA kupa, pet Liga kupova, tri Komjuniti šilda, Ligu šampiona i FIFA svetsko prvenstvo za klubove. Kao reprezentativac Portugala ima osvojene dve Lige nacija.