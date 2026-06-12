SRCE DA PUKNE! "Tata ovo je za tebe"! Dao gol na Mundijalu, pa tražio mrtvog oca

Fudbal je najvažnija sporedna stvar na svetu, ali...

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Međutim, ima nešto i važnije života, a to su ljudski životi. Fudbaleri su isto ljudi od krvi i mesa, iako deluje neustrašivo. Zapravo, o čemu se radi.

Napadač Meksika Raul Himenes nije krio emocije nakon pobede nad Južnom Afrikom (2:0) u prvom kolu Svetskog prvenstva. Napadač Fulama je postigao je drugi gol za pobedu svog tima i posvetio ga svom preminulom ocu.

Nakon meča je Himenes mnoge rasplakao svojim rečima.

- Kada je lopta ušla, prvo što sam uradio bilo je da pogledam ka ložama stadiona. Po navici sam tražio oca... i u tom trenutku sam shvatio da on fizički nije tu da me vidi kako postižem gol na Svetskom prvenstvu kod kuće - rekao je Raul Himenes

Otkrio je kako nije mogao da zadrži suze.

- Ovaj gol je u potpunosti za njega. Bio je to neverovatno emotivan trenutak, jednostavno nisam mogao da zadržim suze. Čekao sam ovaj gol na četiri Svetska prvenstva i postići ga baš ovde, pred našim ljudima, je čudo - zaključio je Raul Himenes