SRCE DA PUKNE! "Tata ovo je za tebe"! Dao gol na Mundijalu, pa tražio mrtvog oca
Fudbal je najvažnija sporedna stvar na svetu, ali...
Međutim, ima nešto i važnije života, a to su ljudski životi. Fudbaleri su isto ljudi od krvi i mesa, iako deluje neustrašivo. Zapravo, o čemu se radi.
Napadač Meksika Raul Himenes nije krio emocije nakon pobede nad Južnom Afrikom (2:0) u prvom kolu Svetskog prvenstva. Napadač Fulama je postigao je drugi gol za pobedu svog tima i posvetio ga svom preminulom ocu.
Nakon meča je Himenes mnoge rasplakao svojim rečima.
- Kada je lopta ušla, prvo što sam uradio bilo je da pogledam ka ložama stadiona. Po navici sam tražio oca... i u tom trenutku sam shvatio da on fizički nije tu da me vidi kako postižem gol na Svetskom prvenstvu kod kuće - rekao je Raul Himenes
Otkrio je kako nije mogao da zadrži suze.
- Ovaj gol je u potpunosti za njega. Bio je to neverovatno emotivan trenutak, jednostavno nisam mogao da zadržim suze. Čekao sam ovaj gol na četiri Svetska prvenstva i postići ga baš ovde, pred našim ljudima, je čudo - zaključio je Raul Himenes
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