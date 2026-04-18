Parma pobedila posle dva meseca: "Mlekadžije" veoma blizu opstanka u Seriji A

Časlav Vuković

18. 04. 2026. u 17:52

FUDBALERI Parme pobedili su kao gosti Udineze sa 1:0 u 33. kolu Serije A i na taj način su napravili krupan korak ka opstanku u ligi.

Парма победила после два месеца: Млекаџије веома близу опстанка у Серији А

FOTO: Tanjug/Andrea Bressanutti/LaPresse via AP

Čekali su navijači "mlekadžija" skoro dva meseca na trijumf i konačno su ga dočekali. Ovo je prvi uspeh izabranika Karlosa Kueste posle 18. februara kad su savladali Milan (1:0) na "San Siru".

Od tad je Parma odigrala šest utakmica u prvenstvu i četiri puta je odigrala nerešeno, a doživela je dva poraza.

Taj loš niz je prekinut na "Friuliju". Junak utakmice bio je Nesta Elfege koji je mrežu rivala zatresao u 51. minutu. Inače, Francuz je u igru ušao na startu drugog poluvremena.

Parma se ovog pobedom popela na 13. mesto na tabeli i ima 39 bodova, 12 više od Lećea koji je prvi u zoni ispadanja. Udineze je na 11. poziciji sa 43.

