Parma pobedila posle dva meseca: "Mlekadžije" veoma blizu opstanka u Seriji A
FUDBALERI Parme pobedili su kao gosti Udineze sa 1:0 u 33. kolu Serije A i na taj način su napravili krupan korak ka opstanku u ligi.
Čekali su navijači "mlekadžija" skoro dva meseca na trijumf i konačno su ga dočekali. Ovo je prvi uspeh izabranika Karlosa Kueste posle 18. februara kad su savladali Milan (1:0) na "San Siru".
Od tad je Parma odigrala šest utakmica u prvenstvu i četiri puta je odigrala nerešeno, a doživela je dva poraza.
Taj loš niz je prekinut na "Friuliju". Junak utakmice bio je Nesta Elfege koji je mrežu rivala zatresao u 51. minutu. Inače, Francuz je u igru ušao na startu drugog poluvremena.
Parma se ovog pobedom popela na 13. mesto na tabeli i ima 39 bodova, 12 više od Lećea koji je prvi u zoni ispadanja. Udineze je na 11. poziciji sa 43.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Komentari (0)