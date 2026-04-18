Nestao Pobednik s Kalemegdana! Delije se odmah oglasile: "Viđen kako ide ka Marakani" (VIDEO)
Derbi Superlige Srbije igra se na stadionu "Rajko Mitić".
Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 17 časova dočekuju na stadionu "Rajko Mitić" ekipu Vojvodine u derbiju sezone i meču prvog kola plej-ofa Superlige Srbije.
Izabranici Dejana Stankovića vode na prvenstvenoj tabeli sa 75 bodova, čak 13 imaju više od "stare dame" iz Novog Sada koja je drugoplasirana.
Branilac titule bi pobedom napravio ključni korak ka odbrani šampionskog pehara, tako da ovaj meč ima veliki značaj.
Pred ovu utakmicu su se oglasile "delije" koje su pozvale navijače na prolećni derbi.
Sam poziv je bio šaljiv. Naime, najvatrenije pristalice Zvezde objavile su video snimak u kome je "nestao" čuveni "Pobednik" sa Kalemegdana.
Međutim, ubrzo je usledilo objašnjenje da je viđen kako ide ka nekadašnjoj Marakani.
Pogledajte u video prilogu kako je sve to izgledalo:
