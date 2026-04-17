Koković o duelu sa Partizanom: Crno-belima su potrebni bodovi, probaćemo da ih pobedimo

TRENER fudbalera Železničara iz Pančeva Radomir Koković izjavio je pred utakmicu prvog kola plej-ofa Superlige Srbije da su Partizanu potrebni bodovi i dodao da će njegova ekipa probati da ostvari pobedu.

Nije mogao da sakrije zadovoljstvo što "dizelka" debituje među najboljih osam timova u državi.

- Početak plej-ofa za nas. Želim pre svega da izrazim zadovoljstvo u svoje lično ime i da čestitam igračima i klubu. Ovo je naše prvo pojavljivanje u plej-ofu i zaista je čast i zadovoljstvo biti u toj poziciji. To je nešto za šta smo se borili, za šta smo vredno radili. Očekujem da naš mentalitet u celom plej-ofu bude takmičarski, naravno, ali i da shvatimo da smo već uradili veliku stvar i da malo uživamo u tome - rekao je Koković, a prenosi sajt kluba.

On je naveo će Železničar pokušati da ostane dosledan svom načinu igre u sutrašnjem meču i ostatku plej-ofa.

- Činjenica je da među nama nema nepoznanica. Jako se dobro poznajemo - mi njih, oni nas. Teško da će tu biti mnogo prostora za iznenađenja. Ove sezone imamo učinak sa njima 1:1. Oni su nas dobili u Pančevu, mi njih tamo. Partizan je relativno skoro promenio trenera, međutim, to su igrači koji su već bili pod njegovom komandom duži vremenski period i ja očekujem da će se, kako vreme bude prolazilo, vraćati na onaj momentum i formu u kojoj su bili kada je Blagojević postizao najbolje rezultate i kada je kvalitet igre Partizana bio na najvišem nivou u poslednjih godinu dana.

Koković je istakao se njegova ekipa neće zadovoljiti samim plasmanom u plej-of Superlige Srbije.

- Bodovi su potrebni i nama i njima. Mi ćemo, naravno, probati da pobedimo, a oni će sigurno biti agresivni i pokušati isto. Na nama je da izjednačimo njihovu agresivnost i energiju pre svega, a ako to uspemo, mislim da možemo sebe da dovedemo u situaciju da ostvarimo pozitivan rezultat. Igraju kod kuće, pred svojim navijačima, i ta želja za pobedom i nadigravanjem biće na visokom nivou. Na meni je i na mom stručnom štabu da pripremimo ekipu da uživa, ali da ne bude uljuljkana i zadovoljna dosadašnjim rezultatima - poručio je Koković.

Partizan se nalazi na trećem mestu na tabeli Superlige sa 61 bodom, dok je Železničar na četvrtoj poziciji sa 51.

Utakmica između crno-belih i Pančevaca igra se u subotu od 18.30 u Humskoj.

