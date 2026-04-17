Nezapamćeno! Bajern bez trenera u polufinalu Lige šampiona, a ovo je razlog

Bajern iz Minhena našao se u nesvakidašnjem problemu pred polufinale Lige šampiona.

Eliminisali su Bavarci Real Madrid, ali je nakon prigovora sudiji Slavku Vinčiću kod gola Kilijana Mbapea Vinsent Kompani dobio žuti karton.

On će zbog nagomilanih kartona morati da "preskoči" prvi polufinalni meč protiv PSŽ zbog tri nakupljene javne opomene ove sezone.

On je požuteo tokom mečeva protiv Arsenala i PSV Ajndhovena, a nakon trećeg usledila je automatska suspenzija.

U akciji koja je prethodila golu Antonio Rudiger oborio je Josipa Stanišića, a Vinčić nije dosudio prekršaj za Bajern, da bi nakon gola Belgijanac pobesneo.

Kada je upitan nakon meča o suspenziji, rekao je: - Ovo pravilo o suspenziji je prestrogo."

Kompani će propustiti prvi polufinalni susret 28 aprila, a biće na klupi za revanš u Minhenu 6. maja.

