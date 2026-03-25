AMERI U ŠOKU ŠTA SE DEŠAVA KOD NAS! "Srbija masovno proizvodi nove Nikole Jokiće!" (VIDEO)

Nikola Jokić ne samo da je opčinio NBA ligu, već je as Denver nagets i košarkaške reprezentacije Srbije "kriv" što se Amerikanci sve više oduševljavaju našom zemljom. A naročito - srpskom košarkom.

FOTO: Tanjug/AP

Za sve su "krivi" pojedini snimci sa ovdašnjih košarkaških terena na kojima se vidi kako rastu (i kako briljiraju) Jokićevi naslednici.

Tako i na video zapisu koji je pred vama, a koji je objavila svetaka kuća košarke, FIBA, uz opis "To je stvar kulture!" može da se vidi jedan malo krupniji dečak, koji neodoljivo podseća na Nikolu Jokića iz mlađih dana. Baš on, iako očigledni centar zbog svojih gabarita, organizuje napad - upravo poput svog idola iz Sombora.

Na sve to, čitavu akciju završava - dodavanjem preko glave, iza leđa, pa i ne čude brojni komentari oduševljenih američkih ljubitelja košarke među kojima se izdvaja i onaj:

- Srbi masovno proizvode Jokiće!

A evo i tog snimka koji će vam, sumnje nema, prijati:

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 27,9 poena po utakmici, 12,7 skokova i 10,7 asistencija.

U trenutku pisanja ove vesti prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, osmi je po poenima, deveti po procentu šuta iz igre (57,3%) a 17. je po "krađama" (1,4 po utakmici).

NBA liga - tabela Zapadne konferencije

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Raspored utakmica Denver nagetsa do kraja ovog meseca

Protiv Dalas Maveriksa kod kuće - četvrtak, 26.03. - od 03.00

Protiv Juta Džeza kod kuće - subota, 28.03. - od 02.00

Protiv Golden Stejt Voriorsa kod kuće - ponedeljak, 30.03. - od 03.00

Ako vas zanima Nikola Jokić, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu, ali i košarci, i to ne samo NBA ligi - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

