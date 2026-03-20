DA SE "SMRZNEŠ" - ONI ĆE IGRATI PROTIV SRBIJE! Selektor Španije saopštio spisak fudbalera za meč protiv "orlova"
Selektor Španije Luis de la Fuente saopštio je danas spisak fudbalera na koje će računati u prijateljskim mečevima protiv Srbije i Egipta u martovskom terminu.
Španija će 27. marta ugostiti Srbiju u Viljarealu, a četiri dana u Barseloni će biti domaćin Egiptu.
Na spisku su: Golmani: Unaj Simon, David Raja, Đoan Garsija, Aleks Remiro; Defanzivci: Dani Karvahal, Pedro Poro, Pau Kubarsi, Din Hojsen, Emerik Laport, Mark Kukurelja, Aleks Grimaldo, Markos Ljorente, Kristijan Moskera; Vezni igrači: Rodri, Martin Zubimendi, Pedri, Fermin Lopez, Karlos Soler, Pablo Fornals, Aleks Baena; Napadači: Lamin Jamal, Mikel Ojarzabal, Viktor Munjoz, Feran Tores, Dani Olmo, Borha Iglesijas, Jeremi Pino, Andre Barenečea.
