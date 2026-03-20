Fudbal

DA SE "SMRZNEŠ" - ONI ĆE IGRATI PROTIV SRBIJE! Selektor Španije saopštio spisak fudbalera za meč protiv "orlova"

Filip Milošević

20. 03. 2026. u 13:03

Selektor Španije Luis de la Fuente saopštio je danas spisak fudbalera na koje će računati u prijateljskim mečevima protiv Srbije i Egipta u martovskom terminu.

ДА СЕ СМРЗНЕШ - ОНИ ЋЕ ИГРАТИ ПРОТИВ СРБИЈЕ! Селектор Шпаније саопштио списак фудбалера за меч против орлова

FOTO: Tanjug/AP

Španija će 27. marta ugostiti Srbiju u Viljarealu, a četiri dana u Barseloni će biti domaćin Egiptu.

Na spisku su: Golmani: Unaj Simon, David Raja, Đoan Garsija, Aleks Remiro; Defanzivci: Dani Karvahal, Pedro Poro, Pau Kubarsi, Din Hojsen, Emerik Laport, Mark Kukurelja, Aleks Grimaldo, Markos Ljorente, Kristijan Moskera; Vezni igrači: Rodri, Martin Zubimendi, Pedri, Fermin Lopez, Karlos Soler, Pablo Fornals, Aleks Baena; Napadači: Lamin Jamal, Mikel Ojarzabal, Viktor Munjoz, Feran Tores, Dani Olmo, Borha Iglesijas, Jeremi Pino, Andre Barenečea.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Ostali sportovi

0 13

PUTIN JE UPRAVO KLEKNUO PRED NjIM! Ovo ni u crkvi nije uradio predsednik Rusije (VIDEO)

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" vezane su za Italiju. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kako oduševljen, te je rešio da nestvarne heroje hitno odlikuje. Pred jednim od njih je i kleknuo.

19. 03. 2026. u 19:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Ostali sportovi

0 0

Ostali sportovi

0 0

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN JE UPRAVO KLEKNUO PRED NJIM! Ovo ni u crkvi nije uradio predsednik Rusije (VIDEO)

PUTIN JE UPRAVO KLEKNUO PRED NjIM! Ovo ni u crkvi nije uradio predsednik Rusije (VIDEO)