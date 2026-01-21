"MOMKE KRASI DRUGARSTVO, POLTER PROFESIONALAC!" Nenad Stojković pred poslednji pripremni meč i nastavak sezone u Superligi Srbije

Trener Partizana FK Partizan Nenad Stojaković govorio je pred sutrašnji duel crno-belih protiv korejskog Gangvona, istakavši da je atmosfera u ekipi na visokom nivou, uprkos manjim problemima sa povredama.

FOTO: Ataimages

"Imamo dobru atmosferu pred meč sa Korejcima, rešeni su i sitni problemi sa povredama, pa ćemo imati širi igrački kadar, više igrača na raspolaganju. Pokušali smo u danima iza nas da ispravimo neke propuste sa meča protiv Rakova, da budemo bolji u nekim momentima igre. Smatram da smo negde došli do razumevanja pojedinca, grupe i tima i da ćemo protiv Gangvona izgledati još bolje", počeo je Nenad Stojaković.

Trener crno-belih ističe da je u ekipi odlična atmosfera.

"Radi se o kvalitetnoj grupi momaka, krasi ih drugarstvo, verovatno su i noge malo "lakše", bliži se i dan povratka kući, pa sve to negde utiče na utisak".

Brine povreda Matije Ninića, koju je zadobio na utakmici protiv Rakova.

"Ninić nije trenirao i moramo da konsultujemo medicinski tim, te ćemo na osnovu toga proceniti. Ako oni kažu da je u redu, onda će dobiti neke minute. Moramo da oprezni i sačekamo reč doktora".

Novajlija Sebastijan Polter se, prema rečima Stojakovića, dobro uklopio u tim.

"Super je Polter, sjajan momak i profesionalac. Kod njih je to prosto, radiš stvari za koje se plaćen, a voliš svoj posao. Pokušaćemo što pre da ga pripremimo na zahteve u igri, a na njemu je sve ostalo", zaključio je Nenad Stojaković.

