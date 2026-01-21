"MOMKE KRASI DRUGARSTVO, POLTER PROFESIONALAC!" Nenad Stojković pred poslednji pripremni meč i nastavak sezone u Superligi Srbije
Trener Partizana FK Partizan Nenad Stojaković govorio je pred sutrašnji duel crno-belih protiv korejskog Gangvona, istakavši da je atmosfera u ekipi na visokom nivou, uprkos manjim problemima sa povredama.
"Imamo dobru atmosferu pred meč sa Korejcima, rešeni su i sitni problemi sa povredama, pa ćemo imati širi igrački kadar, više igrača na raspolaganju. Pokušali smo u danima iza nas da ispravimo neke propuste sa meča protiv Rakova, da budemo bolji u nekim momentima igre. Smatram da smo negde došli do razumevanja pojedinca, grupe i tima i da ćemo protiv Gangvona izgledati još bolje", počeo je Nenad Stojaković.
Trener crno-belih ističe da je u ekipi odlična atmosfera.
"Radi se o kvalitetnoj grupi momaka, krasi ih drugarstvo, verovatno su i noge malo "lakše", bliži se i dan povratka kući, pa sve to negde utiče na utisak".
Brine povreda Matije Ninića, koju je zadobio na utakmici protiv Rakova.
"Ninić nije trenirao i moramo da konsultujemo medicinski tim, te ćemo na osnovu toga proceniti. Ako oni kažu da je u redu, onda će dobiti neke minute. Moramo da oprezni i sačekamo reč doktora".
Novajlija Sebastijan Polter se, prema rečima Stojakovića, dobro uklopio u tim.
"Super je Polter, sjajan momak i profesionalac. Kod njih je to prosto, radiš stvari za koje se plaćen, a voliš svoj posao. Pokušaćemo što pre da ga pripremimo na zahteve u igri, a na njemu je sve ostalo", zaključio je Nenad Stojaković.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
ŠTA BI? Ceo svet bruji o potezu Olge Danilović nakon eliminacije sa Australijan opena
21. 01. 2026. u 08:10
TUGA U DOMU NEMANjE VIDIĆA! Otkriveni novi detalji tragedije koja je šokirala Srbiju
21. 01. 2026. u 08:34
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje
FUDBALERI Bajerna ugostiće Rojal Sen Žiloaz pred punim tribinama "Alijanc arene" u sedmom kolu grupne faze Lige šampiona (21.00). Dok Bavarci jure direktan plasman u osminu finala, gosti se i dalje nadaju plasmanu u plej-of, sa samo dva boda zaostatka za željenom zonom.
21. 01. 2026. u 07:00
ENGLESKA U NEVERICI: Kapiten Mančester junajteda se odrekao engleskog i uzeo RUSKO državljanstvo!
Najnovije vesti iz fudbala su pomalo neverovatne.
21. 01. 2026. u 16:00
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)