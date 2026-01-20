OTKRIVENO! UEFA odredila sudije za meč Malme - Crvena zvezda

Nemački sudija Saša Štegeman biće glavni arbitar na utakmici sedmog kola Lige Evrope između Malmea i Crvene zvezde, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

FOTO: FK Crvena zvezda

Pomoćne sudije biće Kristof Ginš i Marko Ahmiler, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Martina Petersena. U VAR sobi biće takođe Nemci Paskal Miler i Benjamin Kortus.

Meč između fudbalera Malmea i Crvene zvezde biće odigran u četvrtak, 22. januara od 18.45 časova.

Fudbaleri Crvene zvezde se trenutno nalaze na 17. mestu na tabeli Lige Evrope sa 10 bodova, dok je Malme na 34. poziciji sa jednim bodom.

