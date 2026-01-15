TRKA ZA POTPIS VEZISTE: Zvezda ostala bez željenog pojačanja

Doskorašnji fudbaler Voždovca Abonidža Brajan Uanda novo je pojačanje Slavije iz Praga.

Mladi ofanzivac iz Obale Slonovače napustio je Beograd i preselio se u glavni grad Češke za 600.000 evra što je ozbiljan novac jer je u pitanju klub koji igra drugi rang srpskog fudbala.

Kako pišu Česi, Slavija je pobedila Crvenu zvezdu kao glavnog konkurenta za potpis. Crveno-beli su izašli iz trke nakon što su završili posao oko Daglasa Ovusua. Pored srpskog šampiona, za Uandu se interesovao i kanadski Vankuver.

- Mnogo sam radio na sebi. Sve sam dao fudbalu. Nagrada je stigla, na čemu sam veoma zahvalan. Sve ovo ovde je ogromno za mene, tako monumentalno. Mnogo mi se sviđa - kazao je Brajan Uanda nakon potpisivanja ugovora.

Uanda je odmah proslećen na šestomesečnu pozajmicu u redove ekipe Slovacko gde će sticati iskustvo igranja u Češkoj nakon čega bi mogao da bude ozbiljnu oružje slavnog kluba.

