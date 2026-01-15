Fudbal

TRKA ZA POTPIS VEZISTE: Zvezda ostala bez željenog pojačanja

Новости онлајн

15. 01. 2026. u 15:05

Doskorašnji fudbaler Voždovca Abonidža Brajan Uanda novo je pojačanje Slavije iz Praga.

ТРКА ЗА ПОТПИС ВЕЗИСТЕ: Звезда остала без жељеног појачања

FOTO: A. Ilić

Mladi ofanzivac iz Obale Slonovače napustio je Beograd i preselio se u glavni grad Češke za 600.000 evra što je ozbiljan novac jer je u pitanju klub koji igra drugi rang srpskog fudbala.

Kako pišu Česi, Slavija je pobedila Crvenu zvezdu kao glavnog konkurenta za potpis. Crveno-beli su izašli iz trke nakon što su završili posao oko Daglasa Ovusua. Pored srpskog šampiona, za Uandu se interesovao i kanadski Vankuver.

- Mnogo sam radio na sebi. Sve sam dao fudbalu. Nagrada je stigla, na čemu sam veoma zahvalan. Sve ovo ovde je ogromno za mene, tako monumentalno. Mnogo mi se sviđa - kazao je Brajan Uanda nakon potpisivanja ugovora.

Uanda je odmah proslećen na šestomesečnu pozajmicu u redove ekipe Slovacko gde će sticati iskustvo igranja u Češkoj nakon čega bi mogao da bude ozbiljnu oružje slavnog kluba.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆU DA ĆUTIM O ANI: Čeda podržao pevačicu posle napada

"NEĆU DA ĆUTIM O ANI": Čeda podržao pevačicu posle napada