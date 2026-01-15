TRI PASOŠA I 300 MEJLOVA: Radnički doveo najneobičnijeg fudbalera na svetu, bivšeg člana Lidsa i Notingem Foresta

FUDBALSKI klub Radnički iz Niša doveo je zamenu za Radivoja Bosića koji je pojačao TSC iz Bačke Topole. Nišlije su brzo reagovale i dovele zanimljivog igrača koji je deo svoje karijere gradio u Engleskoj.

FOTO: FK Radnički Niš

Reč je o Tridesetogodišnjem Gregoriju Omogbolahanu Aribiju, momku sa "tri pasoša".

Aribi je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama u Arlingtonu, roditelji su mu Nigerijci, a odrastao je u Oksfordu u Engleskoj.

Kao svoju reprezentaciju odabrao je SAD, a u Engleskoj je bio saigrač sa Lukom Šoom u Sautemptonu i Džejmsom Vord-Prausom,

Ipak, nije uspeo da zadovolji apetite Maurisija Poketina tadapnjeg menadžera prvog tima Sautemptona, te je usledila njegova filmska priča.

Nije imao agenta, te je bratu dozvolio da vodi njegovu karijeru, a on je njegov "Si-Vi" poslao na 300 adresa, menadžera i klubova. Išao je sa jedne na drugu probu sa kopačkama u rukama moleći da ga pogledaju.

Upornost mu se isplatila u Lidsu, za koji je na kraju i potpisao, a svojevremeno je o tome govorio engleskim medijima:

- PReselio sam se kako bih ostao sa bratom u Londonu nekoliko meseci. Igrao sam u nedeljnim ligama, pokušavajući da održim formu. Moj brat je napravio moj "Ci-Vi" i uz moje kontakt podatke i Jutjub klipove poslao ga na adrese 300 agenata. Dvojica su mi se javila. Išao sam o svom trošku u Lejton Orijent, tražio da me prime na probu dok su nastupali u drugoj ligi. Sećam se da su me gledali čudno, pitali se "ko je ovaj dečak sa kopačkama što se pojavio", poručili su mi da ne primaju nenajavljene igrače, to je bio nezaboravan momenat. Mučenje mi se isplatilo kada su me primetili Lids i Brajan Mekdermot, dobio sam priliku i izborio se za ugovor, rekao je Aribi tada.

Priliku da debituje imao je u čempionšipu upravo protiv Notingem Foresta koji ga je potom otkupio za 500.000 funti. U redovima "šumara" nije dobio pravu priliku, a potom je postao pravi fudbalski nomad. Pre dolaska na Čair nastupao je za škotski Madervel, u Grčkoj za Panetolikos i PAS Janjinu, u Turskoj za Ankaraguču i Boavistu u Portugalu.

Važi za brzog krilnog fudbalera, dobrog driblera koji voli situacije "jedan na jedan", ukoliko bude fizički spreman predstavljaće veliko pojačanje po bokovima niškog tima.

