POSLEDNJI ISPRAĆAJ: Evo kada i gde je komemoracija, a kada sahrana Milorada Kosanovića
Umro je Milorad Kosanović, fudbalski trener koji je obeležio prethodne decenije srpskog fudbala, a FK Vojvodina je obavestio javnost o datumu i mestu sahrane i, prethodno, komemoracije.
U saopštenju novosadskih crveno-belih se navodi sledeće:
"U petak komemoracija povodom smrti Milorada Kosanovića
Poslednji ispraćaj Milorada Kosanovića biće održan u petak, 9. januara 2026. godine.
Komemoracija, u organizaciji Fudbalskog kluba Vojvodina, počinje u 12 časova u Kongresnoj sali Novosadskog sajma, u ulici Hajduk Veljkova 18.
Nakon toga, opelo će biti služeno u 15 časova na Gradskom groblju u Novom Sadu, u ulici Rumenačka 65, dok će kapela biti otvorena od 14 časova".
Podseitmo, Milorad Kosanović preminuo je baš na svoj rođendan.
Miodrag Kosanović - biografija
Kosanović je rođen 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima. On je u karijeri igrao za Borovo, Proleter, Vojvodinu, Kikindu i Novi Sad.
Čuveni "Kosan" je, između ostalih, trenirao Vojvodinu, ali i Borac, Crvenu zvezdu, Vuhan, Dalijan, Olimpiju iz Ljubljane, Novi Pazar, Radnik, Napredak, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana, selekciju Malte, kao i mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore (U21).
Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović
