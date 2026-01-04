POSLEDNJI ISPRAĆAJ: Evo kada i gde je komemoracija, a kada sahrana Milorada Kosanovića

Umro je Milorad Kosanović, fudbalski trener koji je obeležio prethodne decenije srpskog fudbala, a FK Vojvodina je obavestio javnost o datumu i mestu sahrane i, prethodno, komemoracije.

FOTO: FK Vojvodina

U saopštenju novosadskih crveno-belih se navodi sledeće:

"U petak komemoracija povodom smrti Milorada Kosanovića

Poslednji ispraćaj Milorada Kosanovića biće održan u petak, 9. januara 2026. godine.

Komemoracija, u organizaciji Fudbalskog kluba Vojvodina, počinje u 12 časova u Kongresnoj sali Novosadskog sajma, u ulici Hajduk Veljkova 18.

Nakon toga, opelo će biti služeno u 15 časova na Gradskom groblju u Novom Sadu, u ulici Rumenačka 65, dok će kapela biti otvorena od 14 časova".

Milorad Kosanović / FOTO: N. Paraušić

Podseitmo, Milorad Kosanović preminuo je baš na svoj rođendan.

Miodrag Kosanović - biografija



Kosanović je rođen 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima. On je u karijeri igrao za Borovo, Proleter, Vojvodinu, Kikindu i Novi Sad.



Čuveni "Kosan" je, između ostalih, trenirao Vojvodinu, ali i Borac, Crvenu zvezdu, Vuhan, Dalijan, Olimpiju iz Ljubljane, Novi Pazar, Radnik, Napredak, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana, selekciju Malte, kao i mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore (U21).



