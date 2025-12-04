DO ZVEZDA BEZ ZVEZDA: Kako je Lens izbio na čelo francuskog prvenstva i pretekao (pre)bogate protivnike

Klub bez zvezda dodirnuo je zvezdano fudbalsko nebo.

Foto: Profimedia

To je danas, makar bila i kratkotrajna, stvarnost francuskog fudbalskog kluba Lans koji je posle 21 godine ponovo zaseo na prvo mesto francuske prve lige.

Ne bi ova vest sama po sebi bila toliko važna, da nije s njom iz prašnjavih vitrina viteštva izvučena pouka da pobede postižu timovi, a ne skupo plaćeni pojedinci. Lans je, posle 14 odigranih kola u aktuelnom francuskom šampionatu, naređao deset pobeda, jedan nerešen rezulat i tri poraza, i ove sedmice stao na čelo prvoligaškog karavana sa 31 bodom.

U leđa klubu sa severa Francuske redom gledaju daleko slavniji PSŽ (30 bodova), Marselj (29), Lil (26), Ren (24), Lion (24), Monako (23)... Do ovog podviga, momci u dresovima boje "zlata i krvi" stigli su posle pobede u prethodnom kolu u gostima nad Anžeom, dok je Monako u Principatu bio bolji od pariskih "svetaca".

Francuski mediji ističu ovih dana primer Lansa koji pokazuje da "fudbal i dalje pripada timovima". Lans, koji je osvojio titulu prvaka Francuske 1998. godine, sada se ističe kao "pedagoški putokaz" koji treba i druge da uputi na značenje reči – kolektiv.

Lens nema igrače koji su dobili "Zlatne lopte" niti fudbalere čijom svakodnevicom, privatnim i profesionalnim dogodovštinama se bave javnost, stranice najtiražnijih listova i najposećenijih sajtova. Njihova imena znaju samo njihovi navijači.

Vredi podsetiti da je pre nekoliko godina Pari Sen Žermen, koji sada zauzima drugu poziciju u francuskom prevnstvu, u svojim redovima imao tada tri najveće svetske zvezde, Nejmara, Mbapea i Mesija, pa nije uspeo da pokori fudbalsku planetu. Pošlo im je to za rukom kasnije, bez njih, kada je pronađena "timska hemija".

Aktuelni uspeh Lensa tim je veći, kada se pogleda ukupna vrednost fudbalera na tržištu. Severnjaci imaju 14 puta manji buxet od PSŽ, četiri i po puta manji od Olimpika iz Marselja i više od dva puta od Monaka. Buxet Lansa iznosi oko 60 miliona evra, Monaka 140 miliona, Marselja 260, a Pari Sen Žermena čak 850 miliona.

Primer Lensa nije usamljen u Evropi. Tako je Lester osvojio Premijer Ligu 2016. godine sa buxetom manjim četiri do pet puta od slavnih pratilaca. Iza sebe je te godine na drugom mestu ostavio Arsenal, a na trećem Totenhem.

Mnogi u tom smislu istuču i Atalantu iz Bergama, koja s malim buxetom redovno igra Ligu šampiona. [ta tek reći za Atletiko iz Bilbaa koji postiže sjajne rezultate, insistirajući na tome da se oslanja samo na lokalne baskijske igrače, što je jedinstveni primer na svetu.

Momci iz Lansa imaju na koga da se ugledaju. Sada im je jedina želja da se do kraja prvetnstva održe na čelu tabele. Dajući krv iz klupskih boja, ne mareći mnogo za zlato u xepovima.

DROBNjAK ŠAMPION, MUSLIN TRENER

Veliki trag u Lansu ostavili su i srpski fudbaleri. Ovde su igrali Dejan Milovanović (2008-2013), Danijel Ljuboja (2013-2014), Dalibor Veselinović (2008-2009), Nenad Kovačević (2006-2011), Milan Biševac (2007-2008), Filip Marković (2017-2019), Dušan Cvetinović (2015-2018), Aleksandar Radovanović (2018-2021)... Jugoslovenski i crnogorski fudbaler Anto Drobnjak je u šampionskoj 1997-1998 godini bio najefikasniji sa 14 golova. Godinu dana pre toga, u sezoni 1996-1997, tim je trenirao Slavoljub Muslin.