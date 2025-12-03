SPORTSKI POTEZ DANA U SRBIJI! Makazice u 99. minutu za pobedu u Kupu sa igračem manje! (VIDEO)
Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su danas u osmini finala u gostima pobedili ekipu OFK Vršca rezultatom 2:1, a o golu odluke se i te kako priča.
Vojvodina je povela u 19. minutu pogotkom Milutina Vidosavljevića u 19. minutu. Domaći fudbaleri su izjednačili u 45+1. minutu preko Nikole Lainovića.
Ekipa iz Novog Sada je do trijumfa stigla u devetom minutu sudijske nadoknade. U listu strelaca upisao se Damjan Đokanović, koji je "makazicama" pogodio mrežu domaćeg tima.
Evo i video snimka tih Đokanovićevih "makazica":
Pritom, Vojvodina je utakmicu završila sa fudbalerom manje, pošto je u 85. minutu isključen Lukas Baroš.
Plasman u četvrtfinale Kupa Srbije izborio je danas i Grafičar, koji je u Beogradu savladao niški Radnički rezultatom 3:0.
Sva tri gola za Grafičar postigao je Veljko Vukojević u 53, 79. i 87. minutu. Radnički je meč završio sa igračem manje, pošto je u 68. minutu isključen Nikola Srećković.
Plasman u četvrtfinale Kupa Srbije u utorak je izborio i Trajal, koji je u Pančevu pobedio Železničar rezultatom 2:1.
