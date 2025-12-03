Fudbal

DRAMA U KUPU SRBIJE! Vojvodina u 90+9. minutu do pobede protiv Vršca

Новости онлине

03. 12. 2025. u 15:28

Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su danas u osmini finala u gostima pobedili ekipu OFK Vršca rezultatom 2:1.

FOTO: A. Ilić

Vojvodina je povela u 19. minutu golom Milutina Vidosavljevića u 19. minutu. Domaći fudbaleri su izjednačili u 45+1. minutu pogotkom Nikole Lainovića.

Ekipa iz Novog Sada je do trijumfa stigla u 90+9. minuta. U listu strelaca upisao se Damjana Đokanovića, koji je "makazicama" pogodio mrežu domaćeg tima.

Vojvodina je utakmicu završila sa fudbalerom manje, pošto je u 85. minutu isključen Lukas Baroš. Plasman u četvrtfinale Kupa Srbije izborio je danas i Grafičar, koji je u Beogradu savladao niški Radnički rezultatom 3:0.

Sva tri gola za Grafičar postigao je Veljko Vukojević u 53, 79. i 87. minutu. Radnički je meč završio sa igračem manje, pošto je u 68. minutu isključen Nikola Srećković.

Kasnije danas će igrati: Spartak - Zemun (15.30 časova), Mačva - IMT (17), Novi Pazar - Dubočica (17) i Borac - Jedinstvo (19), dok je duel između Budućnosti iz Dobanovaca i Crvene zvezde odložen.

Plasman u četvrtfinale Kupa Srbije u utorak je izborio i Trajal, koji je u Pančevu pobedio Železničar rezultatom 2:1.

