DO FINALA MAKSIMALNO : Fudbaleri Vojvodine spremni za današnji kup duel u Vršcu
FUDBALERI Vojvodine danas (13) u Vršcu, u utakmici osmine finala Kupa Srbije, žele da potvrde trijumf nad Spartakom minulog vikenda u odmeravanju za bodove i steknu dodatno samopouzdanje pred prvenstveni derbi sa Crvenom zvezdom, kojoj gostuju za vikend.
Novosađani ne kriju da im je cilj finale najmasovnijeg takmičenja, ali i da su se za duel sa OFK Vršac pripremili maksimalno ozbiljno.
– Takmičenje u Kupu Srbije nam je veoma važno, kao i šampionat i izvesno je da neće biti opuštanja, jer smo potpuno fokusirani na utakmicu protiv Vršca. Vojvodina je poslednje dve godine igrala dva finala, svi znamo cilj, da to bude i ove sezone. A onda, i korak dalje. Uz kvalitet koji posedujemo, zaista mislim da je to dostižno, posebno kada svako od nas daje svoj maksimum- kaže Milutin Vidosavljević, strelac pogotka u pobedi nad Subotičanima.
