Fudbal

SEVILJA BI DA PAZARI U HUMSKOJ! Partizanov dvojac na meti španskog velikana

Новости онлине

03. 12. 2025. u 08:40

ZANIMLjIVO je u Humskoj!

СЕВИЉА БИ ДА ПАЗАРИ У ХУМСКОЈ! Партизанов двојац на мети шпанског великана

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana pobedili su Javor iz Ivanjice sa 4:0, a utakmicu je iz lože direktno pratio Hose Ignasio Navaro.

Kako prenosi La Jugada de Sevilla, tehnički direktor Sevilje došao je Beograd kako bi uživo gledao dva crno-bela bisera.

U pitanju su talentovani štoper Nikola Simić i napadač Jovan Milošević koji je na pozajmici iz Štutgarta do kraja tekuće godine.

Isti izvor navodi da Nikolu Simića prati nekoliko evropskih klubova što bi potencijalno moglo da podigne njegovu cenu.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DO POSLEDNJE LOPTE: Rukometašice sutra u drugom melu druge faze Svetskog prvenstva u Dortmundu igraju sa Farskim Ostrvima
Ostali sportovi

0 0

DO POSLEDNJE LOPTE: Rukometašice sutra u drugom melu druge faze Svetskog prvenstva u Dortmundu igraju sa Farskim Ostrvima

IZAZOV izazov sustiže na Svetskom prvenstvu. Rukometašice moraju da stišaju emocije posle čudesne pobede nad Španijom (31:29) i da se maksimalno skoncetrišu na sutrašnji (15.30) duel grupe 2 druge faze šampionata u Dortmundu protiv Farskih Ostrva. Naše dame se svesne da im pobeda otvara vrata četvrtfinala, ali i da moraju da nastavi da igraju "kao jedna".

03. 12. 2025. u 15:40

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose