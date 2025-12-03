SEVILJA BI DA PAZARI U HUMSKOJ! Partizanov dvojac na meti španskog velikana

ZANIMLjIVO je u Humskoj!

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana pobedili su Javor iz Ivanjice sa 4:0, a utakmicu je iz lože direktno pratio Hose Ignasio Navaro.

Kako prenosi La Jugada de Sevilla, tehnički direktor Sevilje došao je Beograd kako bi uživo gledao dva crno-bela bisera.

U pitanju su talentovani štoper Nikola Simić i napadač Jovan Milošević koji je na pozajmici iz Štutgarta do kraja tekuće godine.

Isti izvor navodi da Nikolu Simića prati nekoliko evropskih klubova što bi potencijalno moglo da podigne njegovu cenu.

