ŠTA ĆEMO SAD? Partizan ga jedva "oterao", a sada se vraća u Humsku
CIRKUSA nikada dosta!
U Humskoj je stalno zanimljivo. Partizan bi u decembru trebalo da dobije još jednog igrača na platnom spisku. Naime, Žoau Grimaldu ističe jednogodišnja pozajmica u Rigi.
Dogovor dva kluba bio je da šampion Letonije za 1.500.000 evra otkupi levo krilo, ali od toga po svemu sudeći neće da bude ništa.
To je nagovestio izvšrni direktor Rige, Roman Lajuks radeći intervju sa novinarom Edmundsom Novickisom. Navao je prvi operativac šampiona Letonije i zbog čega odustaju od otkupa Peruamca.
- Grimaldo ima otkupnu klauzulu od 1.500.000 evra, ali je malo verovatno da Riga potroši toliki novac na jednog igrača - rekao je Lajuks.
Žoao Grimaldo je ove sezone imao dobru statistiku u Rigi. Odigrao je 37 utakmica, postigao je pet golova i čak deset puta je asistirao.
Ostaje da se vidi kakva je Grimaldova sudbina...
