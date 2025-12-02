GDE JE ANDRIJA MAKSIMOVIĆ? Menadžer srpskog fudbalera otkrio šokantne stvari, a tiču se i Crvene zvezde
NAJAVLjEN je kao novi Lionel Mesi, neki su čak pominjali da je bolji i od Lamina Jamal, ali Andrija Maksimović je od odlaska u Nemačku potpuno nestao.
Šta se dešava sa srpskim vunderkindom otkrio je njegov menadžer Zoran Stojadinović koji je istakao da su Lajpcigu svi prezadovoljni Maksimovićem.
- Ljudi u Lajpcigu su prezadovoljni sa Maksimovićem. Međutim, morate da imate jednu stvar na umu, on je iz Zvezde otišao sa 65 kilograma, prema svim merenjima njegova idealna težina je 74 do 75 kilograma. Sad je na 71,5. Kada je bila reprezentativna pauza došao je u Beograd na dva dana, vidi se da ga ima. Još je u tom specijalnom programu, rekli su mu da bi tokom decembra mogao da dobije veću minutažu. Ja verujem u njega, njegov osećaj za igru, to što ima u glavi. Samo je njegova fizička konstitucija bila sporna. Ali rade na tome, Nemci su to... Imaju specijalan program. Ceo dan je na stadionu, bave se njegovom ishranom - izjavio je Stojadinović.
Pomenuo je i agent srpskog fudbalera Crvenu zvezdu, ali u negativnom kontekstu.
- On je sada tamo radio zube. Pričao sam pre neki dan sa Terzom (Zvezdan Terzić prim.aut) i negde sam mu saopštio da je to propust Zvezdine medicinske službe. Otišao je u Nemačku sa razvaljenom vilicom. Stalno je imao probleme, upale, prehlade, viruse... Ne kažem da su zubi samo uticali na to, ali imali su veliki uticaj.
