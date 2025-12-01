"DOVEDITE MI SRBINA!" Žoze Murinjo ima jedan zahtev

IZGLEDA da Žoze Murinjo ne može bez srpskih fudbalera. Portugalac bi od naredne sezone morao da sarađuje sa reprezentativcem naše zemlje.

FOTO: Tanjug/AP

Kako prenosi poznati italijanski novinar Nikolo Skira, trofejni stručnjak želi da na kraju sezone u Benfiku dovede Filipa Kostića.

Ističe se da Murinjo voli ovog 33-godišnjaka iz perioda kad su sarađivali u Fenerbahčeu. "Orlovi" su već pokazali interesovanje za Srbina prošlog leta.

#Benfica are monitoring #Juventus’ fullback Filip #Kostic. Josè #Mourinho loves him since they were together at Fenerbahce and Benfica had already shown interest in the serbian player last summer. Kostic’s contract with #Juve expires in June 2026. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 1, 2025

Tada nije do saradnje došlo, ali moglo bi narednom, pošto Kostiću ugovor sa Juventusom ističe u junu 2026. godine i biće slobodan u izboru nove sredine.

Podsetimo, Kragujevčanin je ove sezone u Seriji A upisao osam nastupa i ima učinak od dva gola i jedne asistencije. U Ligi šampiona ima dva nastupa.

