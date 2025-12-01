"DOVEDITE MI SRBINA!" Žoze Murinjo ima jedan zahtev
IZGLEDA da Žoze Murinjo ne može bez srpskih fudbalera. Portugalac bi od naredne sezone morao da sarađuje sa reprezentativcem naše zemlje.
Kako prenosi poznati italijanski novinar Nikolo Skira, trofejni stručnjak želi da na kraju sezone u Benfiku dovede Filipa Kostića.
Ističe se da Murinjo voli ovog 33-godišnjaka iz perioda kad su sarađivali u Fenerbahčeu. "Orlovi" su već pokazali interesovanje za Srbina prošlog leta.
Tada nije do saradnje došlo, ali moglo bi narednom, pošto Kostiću ugovor sa Juventusom ističe u junu 2026. godine i biće slobodan u izboru nove sredine.
Podsetimo, Kragujevčanin je ove sezone u Seriji A upisao osam nastupa i ima učinak od dva gola i jedne asistencije. U Ligi šampiona ima dva nastupa.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu
01. 12. 2025. u 13:12
IZ BOSNE GRME! Zbog Crvene zvezde žestoko napali ABA ligu
01. 12. 2025. u 14:40
TRESE SE HUMSKA! Posle Željka Obradovića i on je otišao iz Partizana
01. 12. 2025. u 13:34
NOVI TRIPL DABL? Maveriksi su lak plen za Nikolu Jokića
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Dalasa koji se sastaju u "Bol areni" tri sata posle ponoći.
01. 12. 2025. u 12:30
RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.
01. 12. 2025. u 19:38
Komentari (0)