"DOVEDITE MI SRBINA!" Žoze Murinjo ima jedan zahtev

01. 12. 2025. u 18:00

IZGLEDA da Žoze Murinjo ne može bez srpskih fudbalera. Portugalac bi od naredne sezone morao da sarađuje sa reprezentativcem naše zemlje.

Kako prenosi poznati italijanski novinar Nikolo Skira, trofejni stručnjak želi da na kraju sezone u Benfiku dovede Filipa Kostića.

Ističe se da Murinjo voli ovog 33-godišnjaka iz perioda kad su sarađivali u Fenerbahčeu. "Orlovi" su već pokazali interesovanje za Srbina prošlog leta.

Tada nije do saradnje došlo, ali moglo bi narednom, pošto Kostiću ugovor sa Juventusom ističe u junu 2026. godine i biće slobodan u izboru nove sredine.

Podsetimo, Kragujevčanin je ove sezone u Seriji A upisao osam nastupa i ima učinak od dva gola i jedne asistencije. U Ligi šampiona ima dva nastupa.

