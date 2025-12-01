Fudbal

ENGLESKI MUZIČARI PROMOVIŠU BEOGRADSKI RAD! Nakon spektakla u Beogradu oduševili "građevinare" (FOTO/VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

01. 12. 2025. u 16:17

Muzika i fudbal se često prepliću i dopunjuju. Najlepšu atmosferu sa vokalnom podrškom klubu mogu se videti na italijanskim i engleskim stadionima. Kada je reč o drugopomenutim, jedna muzička grupa se izdvojila kao prepoznatljiv muzički amblem Vesta Hema iz Londona. Reč je o pank bendu “Cockney Rejects” koji je u prestonici Srbije imao rasprodat koncert, pred blizu hiljadu vernih fanova.

FOTO: Privatna arhiva

Koliko je pomenuti muzički sastav poštovan i voljen od strane navijača “čekićara”  i samog kluba, govori podatak da su maja 2016. godine pevali na zatvaranju starog stadiona Vest Hema – Apton Parka.

U Beograd su se vratili posle skoro dve decenije i koliko im se svidela atmosfera u srpskoj prestonici, govori podatak da su u njoj proveli četiri dana, od petka do ponedeljka.

Oduševljeni dolaskom popularnih Engleza, predstavnici beogradskog Rada su “Koknijima” poklonili dres svoga kluba sa odštampanim nazivom britanske grupe.

FOTO: Privatna arhiva

- Hvala veliko na poklonu i kao neko ko ima 61 godinu, ali redovno trenira i održava kondiciju kroz trenažne procese boksa, sigurno ću ga nositi sa zadovoljstvom – rekao je pevač benda, Džef Gegas, poznat pod nadimkom Stinki Tarner.

Publika je sa oduševljenjem pevala sve hitove, kao i klupsku himnu Vest Hema – “ I’m forever blowing bubbles”, koju su obradili i po kojoj su poznati van prostora Velike Britanije.

Zadovoljstvo nisu krili ni poklonici FK Rad koji su klupski dres poklonili pevaču, veče uoči koncerta.

FOTO: Privatna arhiva

- Fudbalski klub Rad nije samo klub. To je stav! To je bunt protiv svega lošeg i negativnog i svih anomalija savremenog društva. Za pravdu i istinu i  protiv normi klišea i svake vrste ograničenja. Upravo o istim temama, samo sa ulica Istočnog Londona, pevaju “Ridžekci”… Ulicama popločanim asfaltnim bazama radničke klase privržene Vest Hem Junajtedu, koji je u poslednjim godinama dobio i po neku komercijalnu konotaciju, ali je i očuvao deo sebe kao autentičnog sportskog simbola Istočnog Londona, sačuvavši duh Bobija Mura, Džulijana Diksa, Paola di Kanija i idola novijih vremena poput Deklen Rajsa, koji je doneo evropski trofej iz Lige konferencije. Zato je ovaj dres Rada poklon na pravoj adresi – rekao je na primopredaji dresa bivši predsednik IO kluba i dugogodišnji portparol Rada, Vladimir Savić, poznatiji široj javnosti kao Mek Savić.  

 

