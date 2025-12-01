HAOS: Pola miliona ljudi izašlo na ulice Rio de Žaneira, a onda su počeli neredi (FOTO)

Najnovije vesti iz Brazila obišle su ceo svet.

FOTO: Tanjug/AP

"Rio de Žaneiro je eruptirao u ludilu", glase pojedini naslovi svetskih medija posle onog što se desilo u čuvenom brazilskom gradu.

A kako i ne bi, jer je pola miliona ljudi izašlo na ulice kako bi proslavio činjnicu da je Flamengo osvojio Kopa Libertadores.

Međutim, slavlje se pretvorilo u nerede...

Policija je na kraju bila prinuđena da koristi i suzavac i gumene metke, a prema pisanju "Globa" nekoliko ljudi je moralo da bude prebačeno u bolnicu posle te intervencije.

Evo i fotografija sa lica mesta:

Podsetimo, fudbaleri Flamenga osvojili su Kopa Libertadores, pošto su u finalu u Limi pobedili Palmeiras rezultatom 1:0.

Jedini gol za Flamengo postigao je Danilo u 67. minutu. Utakmica je odigrana u Limi pred oko 50.000 gledalaca.



Flamengo je trijumfom protiv Palmeirasa stigao do četvrtog trofeja Kopa Libertadores, a prethodno je prestižno nadmetanje, svojevrsnu južnoameričku Ligu šampiona, osvajao 1981, 2019. i 2022. godine.



