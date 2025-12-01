Fudbal

EVROPA OVO NE PAMTI: Navijači Ajaksa napravili toliku bakljadu, da je meč pomeren za dva dana! (VIDEO)

01. 12. 2025. u 13:55

Najnovije vesti iz Holandije obišle su ceo svet.

ЕВРОПА ОВО НЕ ПАМТИ: Навијачи Ајакса направили толику бакљаду, да је меч померен за два дана! (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

U čast nedavno preminulog huligana po imenu Tun, navijači Ajaksa su na utakmici protiv Gronigena napravili ogromnu bakljadu.

Zapravo, na samom početku susreta toliko su koristili pirotehnike (pa i vatromete) da je meč prvo prekinut na 40 minuta, a kako se dim i upotreba baklji nisu smanjivali - sudija je doneo da se uopšte ne igra fudbal.

Naknadno je odlučeno da se utakmica odigra u utorak, 2. decembra, 48 sati u odnosu na prvobitni termin, ali bez prisustva gledalaca.

A evo i kako izgleda bakljada navijača Ajaksa koja je sve to izazvala:

