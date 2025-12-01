EVROPA OVO NE PAMTI: Navijači Ajaksa napravili toliku bakljadu, da je meč pomeren za dva dana! (VIDEO)
Najnovije vesti iz Holandije obišle su ceo svet.
U čast nedavno preminulog huligana po imenu Tun, navijači Ajaksa su na utakmici protiv Gronigena napravili ogromnu bakljadu.
Zapravo, na samom početku susreta toliko su koristili pirotehnike (pa i vatromete) da je meč prvo prekinut na 40 minuta, a kako se dim i upotreba baklji nisu smanjivali - sudija je doneo da se uopšte ne igra fudbal.
Naknadno je odlučeno da se utakmica odigra u utorak, 2. decembra, 48 sati u odnosu na prvobitni termin, ali bez prisustva gledalaca.
A evo i kako izgleda bakljada navijača Ajaksa koja je sve to izazvala:
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
A POSLE BRUKE... Evo šta su uradili Bosanci "kada su razapeli" Srbe
01. 12. 2025. u 10:07
NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu
01. 12. 2025. u 13:12
NOVI TRIPL DABL? Maveriksi su lak plen za Nikolu Jokića
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Dalasa koji se sastaju u "Bol areni" tri sata posle ponoći.
01. 12. 2025. u 12:30
RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.
01. 12. 2025. u 19:38
Komentari (0)