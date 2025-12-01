Žarko Lazetić podnosi neopozivu ostavku u Makabiju

Žarko Lazetić je razočaran i razmišlja da podnese neopozivu ostavku jer je pređena crvena linija, a bezbednost i sigurnost porodice su na prvom mestu.

FOTO: M. Vukadinović

Kako izvor blizak Žarku saznaje, trener Makabija ozbiljno razmišlja da podnese neopozivu ostavku. Razlog za ovakvo razmišljanje leži u dubokom razočaranju tretmanom kojem je bio izložen poslednjih nedelja, uprkos činjenici da je tokom godinu i po dana provedenih u Izraelu pokazao izuzetnu lojalnost klubu u najtežem mogućem periodu.

Bezbednost i sigurnost porodice su na prvom mestu

Žarko je, podsećamo, u Izrael došao u vreme rata, kada su bombe padale, kada je vanredno stanje bilo svakodnevica, a pritisak ogroman. U takvim okolnostima nije napuštao klub niti se povlačio - naprotiv, ostao je potpuno posvećen ekipi. Nijednu evropsku utakmicu nije odigrao na domaćem terenu; sve su se igrale u inostranstvu, uz konstantna putovanja i organizacione izazove. Uprkos svemu tome, rezultati su ostali impresivni.

Već u prvoj punoj sezoni osvojio je titulu i dva kupa, a ekipu je ponovo uveo u evropska takmičenja. Trenutno je drugi na tabeli, sa samo dva boda zaostatka za liderom, i za sedam dana ga očekuje gradski derbi koji bi ga eventualnom pobedom mogao dovesti na prvo mesto i doneti status jesenjeg prvaka. Nemi su sad čelnici kluba iz Tel Aviva na sve što je srpski trener uradio dok su drugi izraelski timovi ispadali u prvim krugovima kvalifikacija. Makabi je prošle godine postignao rekordnih 86 golova. To nije sve, tokom leta klub je zaradio samo od transfera igrača 13 miliona evra što je najviše ikada za jedan prelazni rok.

Lazetić nezaštićen

Ipak, dva teška evropska poraza izazvala su nezadovoljstvo dela navijača, dok klub - prema rečima izvora - nije stao u njegovu zaštitu. Umesto da se ogradi od pritisaka i napada, rukovodstvo je ostalo pasivno dok su navijači vređali, ometali treninge, pa čak i bacali baklje na njegov dom, kao i napadali timski autobus. Sve je to dovelo do toga da se Žarko oseća nezaštićeno i ugroženo.

Prema saznanjima izvora, ključni razlog zbog kojeg razmatra podnošenje neopozive ostavke jeste činjenica da je bezbednost i sigurnost njegove porodice na prvom mestu, a poslednjim incidentima “pređena je crvena linija”. Upravo taj osećaj ugroženosti najviše ga navodi da ozbiljno razmišlja o povlačenju sa mesta šefa stručnog štaba Makabija.

(Informer)