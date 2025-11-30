ZVEZDA UZ DOSTA MUKE SAVLADALA OFK BEOGRAD: Plavo-beli dva puta vodili ali ipak tri boda iz Zaječara odnose crveno-beli

Fudbaleri OFK Beograd i Crvena zvezda odigrali su spektakularan meč u 17. kolu Superlige Srbije. Crveno-beli su slavili sa 4:3 u Zaječaru.

Aktuelni šampion je do trijumfa stigao posle preokreta i goleade, te tako izbegao novi kiks u nacionalnom prvenstvu.

Tim Vladana Milojević je dva puta morao da juri rezultat na Kraljevici u prvom poluvremenu, da bi u nastavku Katai doneo prednost, a Kabić prvo izjednačenje OFK Beograda, da bi trijumf crveno-belima doneo pobedu Ivanić.

Strelci za "romantičare" bili su Enem u 11. i Kabić u 19. i 79, dok su za crveno-bele pogađali Elšnik u 18, Kostov u 24, Katai u 65, te Ivanić u 88. minutu.

Zvezda je druga na tabeli sa 38 bodova, dva manje od Partizana i utakmicom manje. OFK Beograd je deveti sa 21 bodom.

OFK Beograd - Crvena zvezda Kraj 3:4.

Kraj meča!

90' Nakon navršenih osam minuta nadoknade sudija je svirao kraj!

88' GOOL! Mirko Ivanić spektakularnim udarcem sa preko 20 metara donosi Zvezdi novu prednost, 3:4.

79' GOOOL! OFK Beograd po prvi put u drugom poluvremenu preti i odma pogađa. Kabić je ponovo strelac nakon centaršuta Cvetkovića, 3:3.

77' Dosta je opao tempo od vođstva Zvezde. OFK Beograd ne može u nastavku da stvori priliku opasnu po gol gostiju.

70' Četvrti gol je postigla Zvezda, a drugi Katai, međutim poništen je zbog ofsajda.

65' GOL! Aleksandar Katai se upisuje u listu strelaca i po prvi put večeras vode crveno-beli.

64' Veliku šansu nije iskoristio sada Mirko Ivanić. Loše je zahvatio loptu i ona odlazi u gol-aut.

58' Pritiska Crvena zvezda gotovo od kad je počelo drugo poluvreme ali za sada ne uspeva da stigne do vođstva.

53' Posle malo više od tri minuta pauze meč je nastavljen.

49' Utakmica je prekinuta na kraći period zbog pirotehnike gostujućih navijača.

46' Počelo je drugo poluvreme.

Kraj prvog poluvremena!

45' Gotovo je spektakularno prvo poluvreme rezultatom 2:2.

43' Sjajnu kontru je istrčao Stanković i pokušao odličnim šutem da matira golmana "romantičara" međutim nije uspeo.

33' Velika Šansa za Kostova. Malo je kasnio na drugoj stativi nakon kornera kada mu je loptu prebacio Rodrigao, koji je dobro skočio.

23' NOVI POGODAK! "Ludilo" u Zaječaru. Vasilije Kostov donosi novo, drugo, izjednačenje Zvezdi, 2:2.

19' PONOVO OFK BEOGRAD VODI! Manje od jednog minuta je prošlo od kad su crveno-beli došli do izjednačnje. Kabić je sa preko 20 metara raspalio loptu koja odlazi u malu mrežu i donosi novu prednost plavo-belima!

18' GOOOL! Crvena zvezda preko Timija Maksa Elšnika dolazi do poravnanja u rezultatu, 1:1.

11' GOOOL! OFK Beograd vodi sa 1:0! Bezera je asistirao Enemu koji je imao lak zadatak da spremi loptu u praznu mrežu.

7' Sada ponovo preti aktuelni šampion. Katai je iskosa uputio šut ka golu plavo-belih međutim bio je neprecizan i pogodio spoljni deo mreže.

3' KAKVA PRILIKA ZA OFK BEOGRAD! Bezera je iašao oči u oči sa Mateusom a golman crveno-belih sjajnom intervencijom ne dozvoljava domaćinima da dođu do vođstva.

2' Prva velika prilika na meču. Duarte je šutirao, a odbrambeni igrač OFK-e uspeo je da izblokira udarac i spreči pogodak.

1' Meč u Zaječaru je počeo!

SASTAVI:

OFK Beograd: Stojišić – Gobeljić, Pavlović, Gojković, Despotovski – Cvetković, Knežević – Kabić, Pantović, Bezera – Enem.

Crvena zvezda: Mateus – Stanković, Učena, Rodrigao, Avdić – Badžo, Elšnik – Kostov, Katai, Milson – Duarte.

UOČI MEČA:

Crvena zvezda je u seriji loših rezultata u Superligi Srbije i danas će tražiti izlaz iz te krize.

Izabranici Vladana Milojevića imaju samo jednu pobedu na prethodnih pet supereligaških mečeva.

U istoj situaciji se nalazi i nominalni domaćin ove utakmice OFK Beograd, pošto i oni imaju identičan skor, samo jedna pobeda iz pet poslednjih mečeva.

