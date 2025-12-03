RONALDO SE ŽENI - I NE SAMO TO: Kristijano se vraća u Madrid, otkriveni neverovatni detalji!

Najnovije vesti iz sveta fudbala spadaju u - poslovne, ali i svečene.

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Kristijano Ronaldo, i njegova izabranici Georgina Rodrigez planiraju svadbu, ali Ronaldovi važni potezi se na tome ne zaustavljaju.

Naprotiv.

Čuveni Portugalac planira da otvori privatni, elitni i ekskluzivni klub u Madridu pod nazivom "Vega Private Members Club", gde će mobilni telefoni biti strogo zabranjeni, kako bi se obezbedila potpuna poverljivost i privatnost bez mogućnosti fotografisanja ili snimanja.

Članstvo u klubu koštaće 15.000 evra za najviši nivo (tzv. "Founders" članstvo, koje je doživotno i dostupno samo po pozivu), a prema izveštajima španskog izdanja "Libertad Digital", to je deo projekta koji će se fokusirati na poslovnu elitu.

Prostor kluba će se prostirati na preko 1.000 kvadratnih metara, lociran na adresi Lagaska ulica broj 88 u prestižnom kvartu "Zlatna milja" i biće podeljen na više zona za različite aktivnosti.

Dnevne aktivnosti uključuju obavljanje poslova, organizovanje sastanaka, privatne kancelarije, čak i podkast studio, sa ciljem da se "promeni koncept pregovora u Madridu kroz atmosferu potpune diskrecije".

Uveče i noću, klub će se transformisati u društveni prostor gde se može obedovati u restoranima (kao što su "Casa Vega" - savremeni bistro, "Vega Restaurant" - klasičan i "Toto" - italijanski restoran) ili popiti piće u baru za proslavu dogovora, uz "vinski klub" sa privatnim podrumima za vino.

Ronaldov klub će imati strogi "dres kod", odnosno pravila oblačenja, a gosti će biti pažljivo odabrani: poslovna elita, medijske ličnosti, sportisti i drugi uticajni pojedinci.

Otvaranje je planirano do kraja 2025. godine, u partnerstvu sa preduzetnikom Injihgom Onlevom i kompanijom koju Ronaldao ima sa Manuelom KAmposom Galjarom. Dizajn je poveren Lazaru Rosa-Violanu i, prema pisanju pomenutog medija, "sve je inspirisano londonskim i njujorškim klubovima".

Dok Ronaldo privodi svoju fantastičnu karijeru kraju, on sve više širi svoje poslovno carstvo, koje uključuje hotelijerstvo i druge investicije, no... usred svih tih poslovnih aktivnosti, vreme je i za malo - ličnih:

Kristijano Ronaldo se (stvarno) ženi

Podsetimo, pomenuta svadba Kristijana i Georgije održaće se na na portugalskom ostrvu Madeira.

Ona će biti obavljena u Funšal Katedrali (staroj 511 godina), i to posle Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. u Severnoj Americi, prema izveštaju lokalnog lista "Jornal da Madeira".

Svečana ceremonija bi trebalo da se održi u leto 2026, a proslava da potom bude u lokalnom luksuznom hotelu.

Ovo je prva iole zvanična najava njihovog venčanja, nakon što su u vezi od 2016. i imaju dvoje dece zajedno (uz troje Ronaldove dece iz prethodnih veza).

Ronaldo je izabrao Madeiru iz ličnih razloga – to je njegovo rodno ostrvo, a Funšal je grad u kome je odrastao.

Kristijano Ronaldo - nestvarna biografija

Kristijano Ronaldo, rođen 5. februara 1985. u Funšalu na Madeiri, je jedan od najboljih fudbalera svih vremena.

Počeo je karijeru u Sportingu iz Lisabona, prešao 2003. u Mančester junajted, gde je osvojio tri Premijer lige i Ligu šampiona 2008.

Od 2009. do 2018. igrao je za Real Madrid, osvojivši četiri Lige šampiona i pet Zlatnih lopti. Nakon Juventusa (2018-2021), vratio se u Mančester junajted, a od 2023. igra za Al Nasr u Saudijskoj Arabiji.

I, iako je 40-godišnjak, i dalje briljira.

Uostalom, pogledajte najnoviji gol koji je postigao...

Dao je preko 900 golova u karijeri, od čega 130 za reprezentaciju Portugalije, sa kojom je osvojio EURO 2016. i Ligu nacija 2019.

Poznat je po filantropiji, brendovima ali i kao najpraćenija osoba na Instagramu sa preko 650 miliona pratilaca.

