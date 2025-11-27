Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv rumunskog FCSB u petom kolu prve faze Lige Evrope. Utakmicu uživo pratite na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP

ZVEZDA - FCSB (prvo poluvreme) 1:0 (0:0) (Duarte 49')

84' Marko Arnautović izašao je iz igre, a na teren kročio Aleksandar Katai.

82' Milson je ušao u teren, na mesto Handela.

75' Au, šta je promašio Ivanić. Izašao je pred golmana gostiju, u situaciji jedan na jedan pogodio je direktno u Zimu.

69' Rodrigao ulazi, a Duarte izlazi iz igre

53' Mikulesku se našao u odličnoj poziciji, ali ga je osujetio sjajno postavljni Brazilac.

51' Handel je imao priliku, ali je njegov udarac posle odbitka uhvatio Zima.

49' GOL, ZVEZDA! Bruno Duarte pogađa, Zvezda vodi sa igračem manje. Dobro se postavio duarte, dobio loptu od Handela, sa peterca glavom poslao je loptu u mrežu.

47' ODLIČNA PRILIKA, STEAUA - Umalo je Uzvratila je Steaua, a odličan udarac Čisotija je pogodio stativu.

46' Nastavljen je meč. Tiknizijan je šutirao nakon odbitka Marka Arnautovića, traljavo je to bilo.

45' KRAJ PRVOG POLUVREMENA!

44' Još jednom u prilici Duarte, krenuo je ka golu, odlučio da proigra Arnautovića, ništa od prilike za šut...

43' VELIKA ŠANSA, ZVEZDA! Bruno Duarte je šutirao iskosa, sjajno ga je proigrao Arnautović, propustio je napadač Zvezde vrhunsku priliku da sa igračem manje zatrese mrežu rivala.

34' Ivanić je bio blizu toga da dođe u priliku da šutira iz peterca, iako ima igrača manje, Zvezda konkretnija.

27' ZVEZDA SA IGRAČEM MANjE! Problem za domaćina, Učena dobio direktan crveni karton, moraće Milojević uskoro da reaguje. Defanzivac Zvezde oborio je na centru igrališta rivala, bio je poslednji igrač odbrane, a sudija Žerom Bisar se nije dvoumio, poslao ga je u svlačionicu. Seol je zbog prigovora dobio žuti karton.

25' Krecu je imao priliku da pripreti, a Mateus je skupio loptu ispred njega. Iako je Zvezda imala inicijativu u prvoj polovini poluvremena, nije došla do gola, a sada se gosti polako oslobađaju pritiska.

19' Totalna ofanziva Zvezde bez konkretne završnice za sada.

8' Ivanić je šutirao, a Zima odlično brani. Sjajan pas sa sredine terena.

7' Igra se isključivo na polovini Steaue.

5' Konkretnija na početku Zvezda, imali su nekoliko prilika po levoj strani, a sada je Marko Arnautović imao priliku, samo korner za Zvezdu.

1'Počela je utakmica.

21.00 - Vladan Milojević vodi svoju 300. utakmicu na klupi Zvezde.

20.50 - Tu su i navijači rumunskog tima. Nekoliko stotinak njih stiglo je u prestonicu Srbije.

FOTO: Novosti

20.26 - Nepunih pola sata pred početak meča na Marakani tek nekoliko hiljada ljudi. Malo ko je očekivao toliko slabu posetu s obzirom da bi pobeda protiv Rumuna mogla da pogura Zvezdu ka mestu na tabeli koje bi ih odvelo u plej-of fazu.

20.05 - Nešto manje od sat vremena pred meč pred stadionom Rajko Mitić nema gužvi. Navijači polako pristižu, a tome u velikoj meri kumuje i jako hladno vreme. U Beogradu je trenutno svega tri stepeni celzijusa.

FOTO: Novosti

19.45 - Poznati su sastavi za meč Crvena zvezda - FCSB.

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seul, Učena Veljković, Tiknizijan - Handel, Krunić, Elšnik, Bruno Duarte, Ivanić - Arnautović.

FCSB: Zima, Radunović, Graovac, Ngezana, Kreti - Liksandru, Šut, Tiam, Olaru, Miselesku.

UOČI MEČA

Zvezda je sakupila četiri boda iz isto toliko duela i novi trijumf joj je preko potreban kako bi se primakla ekipama iz zone koja vodi u drugu fazu.

Teško da će crveno-beli imati veću ulogu favorita nego što je to slučaj u ovom susretu, u kom ih čeka tim koji se muči od početka sezone.

Ne blista ni srpski šampion u prethodnom periodu, ali će morati da se regrupiše i pred svojim navijačama dođe do bodova, ako ne želi da ih juri onda kada već bude kasno.

Iako je teško za poverovati, biće ovo prvi zvanični susret dva tima, koja su po jednom osvajala Kup šampiona.

Crveno-beli žele novu pobedu

Zvezda se nije proslavila u dosadašnjem toku drugog po kvalitetu evropskog takmičenja, ali je pobedom protiv Lila uhvatila verovatno poslednji voz za drugu fazu.

Od utakmice protiv Seltika u prvom kolu, kada su bili za klasu bolji rival, crveno-beli su pokazali jako malo, naročito u napadu.

Mučili su se u organizaciji igre, a ni završnica nije bila na najvišem nivou, što ih je koštalo golova u retkim situacijama u kojima su ulazili u šanse.

Probleme su Milojeviću pravile i povrede, kojih sada nema previše, te treba očekivati i ozbiljnije nastupe kluba iz "Ljutice Bogdana".

Seriju od tri trijumfa u tri različita takmičenja je Zvezda prekinula u Ivanjici, gde je poražena od Javora, napravivši loš uvod u novi izazov.

Loša forma FCSB-a

FCSB je na odličan način započeo sezonu u Ligi Evrope. Pobedili su na gostovanju kod Go ahed iglsa minimalnim rezultatom, iako su bili u podređenom položaju tokom većeg dela meča.

Usledili su međutim porazi od Jang bojsa, Bolonje i Bazela, te bi novi neuspeh praktično značio da FCSB može da se okrene obavezama u domaćem prvenstvu.

Ekipu u životu održava Florin Tanase, kom ne smetaju ni česte promene pozicije u veznom redu, ali koji bi mogao da napusti klub ukoliko ne dođe do promena.

Osim njega, najveća pretnja po Mateusov gol trebalo bi da bude Danijel Birligea, a nije zanemarljiv ni talenat Mamadua Tijama.

Brizar deli pravdu

Francuski sudija Žerom Brizar biće glavni arbitar na utakmici, a pomagaće mu Aleksi Ože i Orelijan Drue, dok je Uefa za četvrtog arbitra odredila Romana Lisorgea.

U VAR sobi biće takođe Francuzi Bastijan Dešepi i Erik Vatelije.

