SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega je Nemanja Radonjić izbačen iz ekipe
KAO bomba odjeknula je vest da je Nemanja Radonjić izbačen iz prvog tima Crvene zvezde! A sada je otkriveno i više detalja.
Kako je saznao "Sport klub", uprava kluba sa Marakane i trener Vladan Milojević su imali sastanak sa reprezentativcem Srbije.
Na njemu su Radonjiću zamerene česte prijave povreda, kao i činjenica da je već nekoliko puta neopravdano izostao sa pojedinih treninga.
Nezadovoljstvo u Zvezdi, odnosom prema dresu rođenog Nišlije je kulminiralo posle poraza od Javora kada je doneta drastična odluka o suspenziji.
Na neodređeno vreme što znači da će Radonjić, vrlo verovatno, propustiti evropski okršaj sa FCSB-om u četvrtak od 21 čas.
