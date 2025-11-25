Fudbal

SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega je Nemanja Radonjić izbačen iz ekipe

Новости онлине

25. 11. 2025. u 08:57

KAO bomba odjeknula je vest da je Nemanja Radonjić izbačen iz prvog tima Crvene zvezde! A sada je otkriveno i više detalja.

САДА ЈЕ СВЕ ОТКРИВЕНО! Ево због чега је Немања Радоњић избачен из екипе

FOTO: FK Crvena zvezda

Kako je saznao "Sport klub", uprava kluba sa Marakane i trener Vladan Milojević su imali sastanak sa reprezentativcem Srbije.

Na njemu su Radonjiću zamerene česte prijave povreda, kao i činjenica da je već nekoliko puta neopravdano izostao sa pojedinih treninga.

Nezadovoljstvo u Zvezdi, odnosom prema dresu rođenog Nišlije je kulminiralo posle poraza od Javora kada je doneta drastična odluka o suspenziji.

Na neodređeno vreme što znači da će Radonjić, vrlo verovatno, propustiti evropski okršaj sa FCSB-om u četvrtak od 21 čas.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA STAMFORD BRIDŽU: Obračun probuđenog Čelsija i sve bolje Barse obećava veliki broj golova

SPEKTAKL NA "STAMFORD BRIDžU": Obračun probuđenog Čelsija i sve bolje Barse "obećava" veliki broj golova