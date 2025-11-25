SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega je Nemanja Radonjić izbačen iz ekipe

KAO bomba odjeknula je vest da je Nemanja Radonjić izbačen iz prvog tima Crvene zvezde! A sada je otkriveno i više detalja.

FOTO: FK Crvena zvezda

Kako je saznao "Sport klub", uprava kluba sa Marakane i trener Vladan Milojević su imali sastanak sa reprezentativcem Srbije.

Na njemu su Radonjiću zamerene česte prijave povreda, kao i činjenica da je već nekoliko puta neopravdano izostao sa pojedinih treninga.

Nezadovoljstvo u Zvezdi, odnosom prema dresu rođenog Nišlije je kulminiralo posle poraza od Javora kada je doneta drastična odluka o suspenziji.

Na neodređeno vreme što znači da će Radonjić, vrlo verovatno, propustiti evropski okršaj sa FCSB-om u četvrtak od 21 čas.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji