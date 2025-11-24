KAKO SU GROBARI "POMOGLI" DA SE "ZAKOPA" PARTIZAN: Trener Železničara za "Novosti" otkriva kako je nokautirao crno-bele usred Beograda

Kada ekipa koja se bori za svoj status u Superligi dođe na stadion Partizana, obično se nada „časnom otporu“ ili, uz mnogo sreće, jednom bodu. Međutim, Železničar iz Pančeva u nedelju nije došao u Humsku da se brani – došao je da igra fudbal. Kovač te pobede, Radomir Koković govorio je o duelu sa crno-belima za "Novosti.rs".

Rezultat 3:1 na semaforu nije bio plod slučajnosti, već hrabre strategije i, kako se ispostavilo, savršeno skovanog plana šefa stručnog štaba, Radomira Kokovića. Iako su rano primili gol, Pančevci nisu pognuli glave. Umesto povlačenja, odgovorili su visokim presingom, ubitačnim tranzicijama i energijom kojom su potpuno neutralisali crno-bele, nanevši im jedan od bolnijih poraza na domaćem terenu u novijoj istoriji.

Ovo je prva pobeda Železničara nad Partizanom ikada – trijumf koji menja percepciju kluba, ali i potvrđuje trenerski rukopis čoveka koji veruje u proces i moderan pristup igri.

Kada su se slegli utisci nakon "fudbalskog zemljotresa" u Beogradu, Radomir Koković govorio je za "Novosti.rs" o tome kako se priprema utakmica u kojoj "svi očekuju da izgubite", šta je presudilo kod rezultatskog preokreta i da li je ova pobeda prekretnica sezone za popularnu "Dizelku".

- Verujem da je pobeda jako obradovala čelne ljude i rukovostvo kluba i drago mi je zbog toga. Za železničar kao mlad klub na superligaškoj sceni značajna pobeda, za moje igrače i stručni štab samo jedna utakmica u nizu - počeo je talentovani stručnjak pa dodaje da taktiku uvek priprema za pobedu:

- Mi u svaku utakmicu ulazimo sa idejom da pobedimo. Mi smo posvećeni trenažnom procesu, tu stičemo navike i insistiramo na vrednostima koje su nam bitne. Ja verujem u moje igrače verovatno i više nego oni u sami u sebe. Insistiram na timskoj igri i zajedništvu bez obzira na okolnosti. Optimizam temeljim na velikoj količini posvećenosti i rada koji svi u klubu ulažemo na dnevnom nivou.

Utakmica nije počela idealno, primili ste gol rano. Šta ste rekli igračima u tom trenutku s obzirom na to da ekipa nije pala, već je ekspresno preokrenula rezultat?

- Nakon primljenog gola od njih sam tražio da ostanu fokusirani i da se drže plana igre, ništa više od toga.

Videli smo Železničar koji se nije povukao ni nakon vođstva od 2:1, pa ni 3:1. Insistirali ste na visokom presingu tokom svih 90 minuta. Da li je ključ bio u tome da napadnete poslednju liniju Partizana koja je delovala nesigurno?

- Visok presing je deo našeg identiteta, na tome insistiram i na taj način treniramo. Pokušavamo da igramo na taj način bez obzira na protivnika i bez obzira na rezultat. Naravno, uspešnost tog načina igre zavisi i od protivnika, ali ideja uvek ostaje ista.

Poznajete novog trenera Partizana, Nenada Stojakovića, i privatno. Da li vam je to poznanstvo pomoglo da predvidite kako će Partizan izaći i gde će ostaviti prostor koji su Silvester Džasper, Aleksa Kuljanin i ostali sjajno koristili?

- Partizan je bio prilična nepoznanica za nas jer u pripremi utakmice nismo imali uzorak njihove igre pod novim trenerom. Oni su imali samo par dana da spreme utakmicu zbog velikog broja reprezentativaca, što je svakako išlo nama u korist. Ne mislim da je moje poznanstvo sa trenerom Partizana uticalo na to da mi dobijemo utakmicu.

Delovalo je da su tranzicije vašeg tima bile ubitačne. Kuljanin je pravio velike probleme po boku, a Džasper i Kvaku Karikari su se sjajno kretali. Da li je plan bio da svesno prepustite posed Partizanu u određenim zonama kako bi se otvorio prostor za kontre?

- Naša ideja je da igramo visoko u najvećoj mogućoj meri. Ekipa kvaliteta Partizana će u nekom trenutku krenuti da rizikuje pri negativnom rezultatu i to će usloviti nas da igramo nešto niže, priroda fudbala je takva. U tim situacijama naši napadači imaju više prostora u tranziciji, ali to svakako nije bio primarni plan već adaptacija na dešavanja na terenu, igra je živa stvar.

Često ističete važnost „procesa“ i kulture unutar tima. Koliko ovakva pobeda protiv velikog rivala ubrzava taj proces sazrevanja ekipe i gradi pobednički mentalitet?

- Verujem da pobede u nizu mogu da podignu samopouzdanje na timskom nivou. I pobede i porazi mogu biti lekoviti, zavisi kako se postavimo u datim okolnostima.

Spomenuli ste da nemate često priliku da igrate pred većim brojem navijača i u takvoj atmosferi. Kako ste pripremili igrače na pritisak igranja u Humskoj, da ne podlegnu atmosferi već da je iskoriste kao motivaciju?

- Za pripremu utakmice tokom nedelje smo na našem stadionu koristili zvuk atmosfere sa stadiona Partizana (navijačke pesme). Ništa što već ranije nije viđeno u trenažnom procesu kako u košarci tako i u fudbalu. Ja sam procenio da može da nam pomogne u pripremi utakmice i to je to.

Ova tri boda su vas značajno pomerila na tabeli, ali vi često govorite da ne gledate tabelu. Ipak, da li ova pobeda menja ambicije Železničara za nastavak sezone? Može li Pančevo da se nada plej-ofu ili nečem višem?

- Ova pobeda donosi tri boda kao i svaka druga. Tabela pokazuje nešto što smo uradili do sada i gde smo u odnosu na druge. Ne bavim se mnogo tabelom i kalkulacijama. Ambicije Železničara su da na sledećem treningu ispravimo greške iz prethodne utakmice kroz video analizu i rad na terenu. Naš fokus je isključivo vezan za sledeći trening i sledećeg protivnika. Naše ambicije se definitivno ne menjaju posle pobede ili poraza niti to utiče na naš proces i našu ideju.

Mnogi ne znaju, ali vi ste diplomirani politikolog, da li je to nešto što koristite u radu na terenu?

- Da, diplomirao sam političke nauke. Nisam siguran na koji način i u kojoj meri mi to pomaže na samom terenu. U svakom slučaju verujem da pomaže u menadžmentu i komunikaciji jer kompleksnost ovog posla prevazilazi rad na terenu - zaključak je Radomira Kokovića, šefa stručnog štaba hita ovogodišnjeg prvenstva.

