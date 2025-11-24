RUSIJA TUGUJE: Umro Nikita Pavlovič Simonjan
TUŽAN dan za Rusiju!
Nikita Pavlovič Simonjan, najbolji strelac moskovskog Spartaka svih vremena, preminuo je u 100. godini, saopštio je klub.
- Nikita Pavlovič Simonjan je preminuo... Najbolji strelac Spartaka svih vremena preminuo je u 100. godini. Olimpijski šampion, šestostruki šampion SSSR-a i petostruki osvajač Kupa SSSR-a kao igrač (4+2) i trener (2+3). Izražavamo iskreno i najdublje saučešće njegovoj porodici i prijateljima - stoji u objavi Spartaka.
Simonjan je od 1949. do 1959. godine bio član Spartaka za koji je dao 160 golova (133 u prvenstvu) na 233 utakmice, najbolji je golgeter u istoriji kluba.
Bio je član reprezentacije Sovjetskog Saveza koja je 1956. godine u Melburnu osvojila olimpijsko zlato, bio je njen jedini preostali živi član.
Bio je najstariji živi olimpijski šampion, samo 23 dana, od smrti francuskog bicikliste Šarla Koste 30. oktobra ove godine.
Prvi je potpredsednik Ruskog fudbalskog saveza. Heroj rada Ruske Federacije (2025). Zaslužni radnik fizičke kulture Ruske Federacije (2019). Zaslužni majstor sporta SSSR-a (1954). Zaslužni trener RSFSR-a (1968). Zaslužni trener SSSR-a (1970)... ovo su samo neka od priznanja i ordenja koja je dobio.
