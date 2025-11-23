Fudbal

DERBI "DELA MADONINA" PRIPAO MILANU: Pulišić heroj protiv Intera, Strahinja Pavlović umalo postao tragičar

Filip Milošević

23. 11. 2025. u 22:58

Fudbaleri Milana pobedili su Inter 1:0 u 245. derbiju "dela madonina".

FOTO: Tanjug/AP

Odlučujući momenat meča desio se u 54. minutu meča kada je Kristijan Pulišić pogodio mrežu Jana Somera.

Imao je veliku priliku Inter da se vrati u igru u 72. minutu kada je Pavlović startovao nad Tiramom i skrivio jedanaesterac. Ipak, Majk Menjan je porčitao udarac Hakana Čalhanoglua sa 11 metara.

Do kraja meča je Inter imao još nekoliko prilika, međutim nisu uspeli da stignu do preokreta niti izjednačenja.

