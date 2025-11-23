Fudbal

RONALDO JE I DALJE MAJSTOR: Portugalac zadivio svet, o njegovom golu će se pričati (VIDEO)

Časlav Vuković

23. 11. 2025. u 22:25

DELOVALO je da Kristijano Ronaldo neće biti strelac na meču Al Nasr - Al Kalej, ali taman kad su svi mislili da je kraj utakmice, usledila je majstorija Portugalca u šestom minutu nadokande za konačnih 4:1.

РОНАЛДО ЈЕ И ДАЉЕ МАЈСТОР: Португалац задивио свет, о његовом голу ће се причати (ВИДЕО)

FOTO: Profimedia

Centaršut je sa desne strane uputio Navaf Bušal, a jedan od najboljih fudbalera svih vremena uhvatio makazice i na fantastičan način smestio loptu u mrežu.

Znao je Ronaldo kroz karijeru da daje spektakularne golove i ovaj je takav, ali treba imati na umu da je ovo uradio sa 40 godina i pokazao da i dalje može da igra na vrhunskom nivou.

Portugalcu je ovo bio 10. gol u prvenstvu Saudijske Arabije na devet utakmica, ima i jednu asistenciju.

Pored njega golove za Al Nasr u ubedljivoj pobedi postigli su Žoao Feliks, Vesli i Sadio Mane. Jedini strelac za goste bio je Murad Al Havsavi.

Klub iz Rijada je prvi na tabeli, nakon devet kola ima maksimalan učinak i 27 bodova. Al Kalej je na poziciji šest sa 14.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SU GROBARI ČEKALI! Partizan pobedio Studentski centar i dobio pravog DŽabarija Parkera!

OVO SU "GROBARI" ČEKALI! Partizan pobedio Studentski centar i dobio "pravog" Džabarija Parkera!