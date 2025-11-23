RONALDO JE I DALJE MAJSTOR: Portugalac zadivio svet, o njegovom golu će se pričati (VIDEO)

DELOVALO je da Kristijano Ronaldo neće biti strelac na meču Al Nasr - Al Kalej, ali taman kad su svi mislili da je kraj utakmice, usledila je majstorija Portugalca u šestom minutu nadokande za konačnih 4:1.

FOTO: Profimedia

Centaršut je sa desne strane uputio Navaf Bušal, a jedan od najboljih fudbalera svih vremena uhvatio makazice i na fantastičan način smestio loptu u mrežu.

NO CRISTIANO RONALDO FAN CAN GO PAST THIS WITHOUT RETWEETING. 😳⚽️ pic.twitter.com/8T3cNHf0GC — (fan) Frank 🧠🇵🇹 (@AmorimEra) November 23, 2025

Znao je Ronaldo kroz karijeru da daje spektakularne golove i ovaj je takav, ali treba imati na umu da je ovo uradio sa 40 godina i pokazao da i dalje može da igra na vrhunskom nivou.

Portugalcu je ovo bio 10. gol u prvenstvu Saudijske Arabije na devet utakmica, ima i jednu asistenciju.

Pored njega golove za Al Nasr u ubedljivoj pobedi postigli su Žoao Feliks, Vesli i Sadio Mane. Jedini strelac za goste bio je Murad Al Havsavi.

Klub iz Rijada je prvi na tabeli, nakon devet kola ima maksimalan učinak i 27 bodova. Al Kalej je na poziciji šest sa 14.

