RONALDO JE I DALJE MAJSTOR: Portugalac zadivio svet, o njegovom golu će se pričati (VIDEO)
DELOVALO je da Kristijano Ronaldo neće biti strelac na meču Al Nasr - Al Kalej, ali taman kad su svi mislili da je kraj utakmice, usledila je majstorija Portugalca u šestom minutu nadokande za konačnih 4:1.
Centaršut je sa desne strane uputio Navaf Bušal, a jedan od najboljih fudbalera svih vremena uhvatio makazice i na fantastičan način smestio loptu u mrežu.
Znao je Ronaldo kroz karijeru da daje spektakularne golove i ovaj je takav, ali treba imati na umu da je ovo uradio sa 40 godina i pokazao da i dalje može da igra na vrhunskom nivou.
Portugalcu je ovo bio 10. gol u prvenstvu Saudijske Arabije na devet utakmica, ima i jednu asistenciju.
Pored njega golove za Al Nasr u ubedljivoj pobedi postigli su Žoao Feliks, Vesli i Sadio Mane. Jedini strelac za goste bio je Murad Al Havsavi.
Klub iz Rijada je prvi na tabeli, nakon devet kola ima maksimalan učinak i 27 bodova. Al Kalej je na poziciji šest sa 14.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin
23. 11. 2025. u 12:55
HAOS U FIFA ZBOG RONALDA! Ovo niko nije očekivao pred Svetsko prvenstvo u fudbalu
23. 11. 2025. u 13:21
DRAMA U SEVERNOM LONDONU: Arsenal ima priliku da napravi veliki korak ka tituli, ali "pevci" će imati šta da kažu na "Emirejtsu"
DANAŠNjI program Premijer lige zatvoriće 198. izdanje čuvenog "Derbija Severnog Londona" u kojem će Totenhem pokušati da po prvi put savlada Arsenal od 2022. godine i tako uspori napad na titulu večitog rivala.
23. 11. 2025. u 07:40
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
23. 11. 2025. u 20:35
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)