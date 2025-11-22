LEGENDA ROME ZOVE REPREZENTATIVCA SRBIJE: Danijele De Rosi po svaku cenu želi ovog igrača
Legenda Rome a sada trener Đenove, Danijele De Rosi, željan je da u svom timu vidi fudbalera Sevilje i reprezentativca Srbije Nemanju Gudelja.
Kako javlja Mateo Moreto, Đenova je iskazala ozbiljno interesovanje da dovede Gudelja.
Tim koji predvodi Danijele de Rosi bi rado video 34-godišnjeg fudbalera u svojim redovima, pre svega zbog ozbiljnog iskustva koje nosi sa sobom i doneo bi potrebnu mirnoću u vezni red.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PAO POTPIS NA MARAKANI! Crvena zvezda dovela bivšeg fudbalera Partizana
21. 11. 2025. u 11:43
TRENER NAPUSTIO PARTIZAN: U Humskoj se ovome nisu nadali...
20. 11. 2025. u 18:19
VLAHOVIĆ U STARTNOJ POSTAVI? Spaleti veruje Srbinu, ali povreda bi mogla da ga zadrži van terena na gostovanju njegovoj bivšoj ekipi
JUVENTUS stiže na "Artemio Franki" (18.00) sa jasnim ciljem, da ponovo upali motore posle tromog starta sezone i uhvati zalet pod Spaletijem. Sa druge strane, poslednjeplasirana Fiorentina čeka prvi trijumf i dočekuje starog rivala u atmosferi naelektrisanoj frustracijom i očajem.
22. 11. 2025. u 07:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)