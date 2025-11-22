Fudbal

LEGENDA ROME ZOVE REPREZENTATIVCA SRBIJE: Danijele De Rosi po svaku cenu želi ovog igrača

Filip Milošević

22. 11. 2025. u 12:40

Legenda Rome a sada trener Đenove, Danijele De Rosi, željan je da u svom timu vidi fudbalera Sevilje i reprezentativca Srbije Nemanju Gudelja.

FOTO: M. Vukadinović

Kako javlja Mateo Moreto, Đenova je iskazala ozbiljno interesovanje da dovede Gudelja.

Tim koji predvodi Danijele de Rosi bi rado video 34-godišnjeg fudbalera u svojim redovima, pre svega zbog ozbiljnog iskustva koje nosi sa sobom i doneo bi potrebnu mirnoću u vezni red.

