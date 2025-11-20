DVA USLOVA ZA NASTAVAK NIZA DOBRIH REZULTATA: Fudbaleri Vojvodine u petak gostuju Radniku u Surdulici
FUDBALERI Vojvodine u petak (15) gostuju u Surdulici namereni da, kako ističe trener Miroslav Tanjga, u odmeravanju sa Radnikom, ekipom koju respektuju, potvrde dosadašnji , veoma dobar učinak i kvalitet, osvajanjem celog plena.
Reprezentativnu pauzu su Novosađani iskoristili maksimalno, ali nisu ih zaobišli kadrovski problemi.
- Nova mogućnost da osvojimo tri boda je u Surdulici, ali ekipa Radnika je odlična, i igra takmičarski i tvrd fudbal. U duelu sa njima, moramo da igramo agresivno i pametno. Ako budemo igrali kako znamo i umemo, onda ne bi trebalo da imamo problema da dođemo do cilja. S druge strane, imamo kadrovskih problema, s obzirom na to da su nam četvorica igrača van stroja zbog povreda a Lazar Nikolić ima četiri žuta kartona - kaže Tanjga i naglašava da bi njegov tim trebalo da potvrdi neke rezultate u prethodnom periodu i da uđe u mirnu zimsku pauzu.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
20. 11. 2025. u 13:02
SUSPENZIJA PO HITNOM POSTUPKU: Stefanos Cicipas kažnjen sa godinu dana
20. 11. 2025. u 14:41
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
20. 11. 2025. u 08:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)