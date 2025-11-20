DVA USLOVA ZA NASTAVAK NIZA DOBRIH REZULTATA: Fudbaleri Vojvodine u petak gostuju Radniku u Surdulici

FUDBALERI Vojvodine u petak (15) gostuju u Surdulici namereni da, kako ističe trener Miroslav Tanjga, u odmeravanju sa Radnikom, ekipom koju respektuju, potvrde dosadašnji , veoma dobar učinak i kvalitet, osvajanjem celog plena.

N.Mihajlović

Reprezentativnu pauzu su Novosađani iskoristili maksimalno, ali nisu ih zaobišli kadrovski problemi.

- Nova mogućnost da osvojimo tri boda je u Surdulici, ali ekipa Radnika je odlična, i igra takmičarski i tvrd fudbal. U duelu sa njima, moramo da igramo agresivno i pametno. Ako budemo igrali kako znamo i umemo, onda ne bi trebalo da imamo problema da dođemo do cilja. S druge strane, imamo kadrovskih problema, s obzirom na to da su nam četvorica igrača van stroja zbog povreda a Lazar Nikolić ima četiri žuta kartona - kaže Tanjga i naglašava da bi njegov tim trebalo da potvrdi neke rezultate u prethodnom periodu i da uđe u mirnu zimsku pauzu.

