SRBI ČUPAJU KOSU! Kakav žreb za baraž za Svetsko prvenstvo u fudbalu! Evo šta smo propustili! Neverovatno...

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su završene u evropskim grupama, u utorak su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?", a Srbija ima za čime za žali. Naročito posle danas obavljenog žreba za doigravanje.

Direktan plasman iz Evrope na Svetsko prvenstvo u fudbalu izborili su Austrija, Belgija, Engleska, Nemačka, Norveška, Portugal, Francuska, Holandija, Hrvatska, Škotska, Španija i Švajcarska, a 12 drugolasiranih selekcija (Albanija, Bosna i Hercegovina, Češka, Danska, Italija, lažna država Kosovo, Poljska, Republika Irska, Slovačka, Turska, Ukrajina, Vels), uz četiri odabrane ekipe iz Lige nacija (Rumunija, Švedska, Severna Irska, Severna Makedonija) bilo je razvrstano u četiri šešira, kako bi se formirale četiri četvoročlane "staze" u baražu.

Danas je tih 16 ekipa (12 drugplasiranih i četiri pobednika grupa iz Lige nacija) saznalo protiv koga će igrati svoje polufinale, odnosno ko će im biti potencijalni rival u finalu. Tih 16 selekcija ovih dana žive sa nadom da će dobijanjem te dve utakmice proći na Mundijal.

A imajući u vidu da je Srbija bila tek treća u svojoj grupi, iz koje je Engleska očekivano otišla direktno na šampionat planete, posebna pažnja srpske javnosti na ovom žrebu bila je kako će proći Albanija, koja je "orlove" preskočila na tabeli senzacionalnom pobedom u Leskovcu i ušla u doigravanje.

Albanija je na žrebu održanom u Cirihu za prvog rivala dobila Poljsku, a u finalu svoje staze igraće protiv boljeg iz meča Ukrajina - Švedska.

Međutim, da je Srbija prošla u baraž, a ne Albanija, ne bi bila kao Albanci u trećem šeširu, već bi bila treća u drugom šeširu. Kako? Pa, bolje su Srbi rangirani na poslednjoj FIFA rang listi od Čeha i Slovaka, pa bi "uskočili" u taj šešir.

Koga bi, zapravo, Srbija dobila za rivala na žrebu?! Sjajne rivale!

I, ispostavilo se na kraju da bi se ime Srbije našlo u kuglici u kojoj je bilo napisana Češka - te bi Srbi, zapravo, u polufinalu igrali kod kuće protiv Republike Irske, a u finalu sa pobednikom meča Danska - Severna Makedonija.

A na sve to, Srbija bi bila domaćin ne samo polufinala, nego i svog finalnog meča, odlučeno je naknadnim žrebom.

Evo i svih parova evropskog baraža za Mundijal 2026 koji će zajedno organizovati SAD, Meksiko i Kanada:

Staza A:



Vels - BiH

Staza B:

Ukrajina - Švedska

Poljska - Albanija

Staza C:

Turska - Rumunija

Slovačka - selekcija tzv. "Kosova"

Staza D:

Danska - Severna Makedonija

Češka - Republika Irska

Polufinala će se igrati 26. marta, a finalni mečevi 31. marta 2026.

