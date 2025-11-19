Fudbal

UTAKMICA KOJA JE RASTUŽILA REGION: Poznato kada će se nastaviti utakmica između Mladosti i Radničkog

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 11. 2025. u 16:30

UTAKMICA Superlige Srbije koju je trebalo da odigraju Mladost i Radnički 1923, koja je prekinuta 3. novembra u 42. minutu zbog smrti trenera Mladenom Žižovićem, nastaviće se u terminima odigravanja Kupa Srbije.

УТАКМИЦА КОЈА ЈЕ РАСТУЖИЛА РЕГИОН: Познато када ће се наставити утакмица између Младости и Радничког

FOTO: FK Radnički 1923 Kragujevac

Meč u Lučanima prvo je prekinut u 22. minutu, kada je treneru Kragujevčana Mladenu Žižoviću pozlilo, da bi 20 minuta kasnije, u 42. stigla tužna informacija da je Žižović preminuo.

Tada je utakmica i definitivno prekinuta.

Kako obe ekipe, zbog ispadanja iz Kupa Srbije, u kalendaru imaju slobodan 3. decembar, određeno je da tada odmere snage.

Zbog ove tragedije odložena je i utakmica Kragujevčana i Čukaričkog, koja će na programu biti 17. decembra, dok će Crvena zvezda i Čukarički odmeriti snage 4. decembra u odloženom meču 6. kola.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! Postoje problemi...

PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."