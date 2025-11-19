UTAKMICA KOJA JE RASTUŽILA REGION: Poznato kada će se nastaviti utakmica između Mladosti i Radničkog
UTAKMICA Superlige Srbije koju je trebalo da odigraju Mladost i Radnički 1923, koja je prekinuta 3. novembra u 42. minutu zbog smrti trenera Mladenom Žižovićem, nastaviće se u terminima odigravanja Kupa Srbije.
Meč u Lučanima prvo je prekinut u 22. minutu, kada je treneru Kragujevčana Mladenu Žižoviću pozlilo, da bi 20 minuta kasnije, u 42. stigla tužna informacija da je Žižović preminuo.
Tada je utakmica i definitivno prekinuta.
Kako obe ekipe, zbog ispadanja iz Kupa Srbije, u kalendaru imaju slobodan 3. decembar, određeno je da tada odmere snage.
Zbog ove tragedije odložena je i utakmica Kragujevčana i Čukaričkog, koja će na programu biti 17. decembra, dok će Crvena zvezda i Čukarički odmeriti snage 4. decembra u odloženom meču 6. kola.
