Fudbal

SENZACIJA KAKVU FUDBAL NE PAMTI! Bivši selektor Srbije odveo nepriznatu državu na Mundijal

Новости онлине

19. 11. 2025. u 08:03

SRBIJE neće biti na Svetskom prvenstvu u fudbalu, ali hoće čovek koji je bio selektor "orlova"!

СЕНЗАЦИЈА КАКВУ ФУДБАЛ НЕ ПАМТИ! Бивши селектор Србије одвео непризнату државу на Мундијал

FOTO: AP/Tanjug

Naime, fudbaleri Kurasaa uspeli su da naprave senzaciju i da se plasiraju na Svetsko prvenstvo, a tamo ih je odveo bivši selektor Srbije, Dik Advokat.

Zemlja od tek 156.000 stanovnika, koja ima specifičan status, uspela je da odoli napadima Jamajke, odigra nerešeno, 0:0 i plasira se na Mundijal. Kurasao je mala karipska zemlja specifičnog statusa. Nije država, nije kolonija, nije teritorija, već autonomna zemlja u sastavu Kraljevine Holandije. Zbog toga je ovaj plasman na Svetsko prvenstvo istorijski.

Foto: M.Vukadinović

 

Istorijski će biti po još jednom detalju - Dik Advokat će sa 79 godina postati najstariji selektor u istoriji Svetskih prvenstava. Zaista, veliki podvig!

Što se samog meča odluke tiče, Jamajka je bila bolji rival, pogodila je dve stative i prečku, dobila je i penal u nadoknadi, ali je VAR preinačio odluku, te poslao Kurasao na Mundijal, a fudbalere Jamajke u interkontinentalni baraž.

