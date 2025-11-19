SENZACIJA KAKVU FUDBAL NE PAMTI! Bivši selektor Srbije odveo nepriznatu državu na Mundijal
SRBIJE neće biti na Svetskom prvenstvu u fudbalu, ali hoće čovek koji je bio selektor "orlova"!
Naime, fudbaleri Kurasaa uspeli su da naprave senzaciju i da se plasiraju na Svetsko prvenstvo, a tamo ih je odveo bivši selektor Srbije, Dik Advokat.
Zemlja od tek 156.000 stanovnika, koja ima specifičan status, uspela je da odoli napadima Jamajke, odigra nerešeno, 0:0 i plasira se na Mundijal. Kurasao je mala karipska zemlja specifičnog statusa. Nije država, nije kolonija, nije teritorija, već autonomna zemlja u sastavu Kraljevine Holandije. Zbog toga je ovaj plasman na Svetsko prvenstvo istorijski.
Istorijski će biti po još jednom detalju - Dik Advokat će sa 79 godina postati najstariji selektor u istoriji Svetskih prvenstava. Zaista, veliki podvig!
Što se samog meča odluke tiče, Jamajka je bila bolji rival, pogodila je dve stative i prečku, dobila je i penal u nadoknadi, ali je VAR preinačio odluku, te poslao Kurasao na Mundijal, a fudbalere Jamajke u interkontinentalni baraž.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
