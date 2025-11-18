JOVAN MILOŠEVIĆ OSTAJE ILI IDE IZ PARTIZANA?! Evo kada će Štutgart odlučiti
Fudbaler Štutgarta na pozajmici u Partizanu, Jovan Milošević, uskoro će znati svoju sudbinu - da li napušta crno-bele ili ostaje među "Partizanovim bebama".
Kako prenosi "Bild", Štutgart i dalje nije doneo konačnu odluku po pitanju talentovanog ofanzivca. Svesni su Miloševićevog kvaliteta, kao i sjajnih partija u Srbiji, ali još nisu "prelomili" da li će ga vratiti na "MHP Arenu", ostaviti na pozajmici u Beogradu, ili prodati nekom od zainteresovanih kandidata.
"Bild" dodaje da će sportski sektor Štutgarta u naredne tri sedmice odlučiti šta i kako dalje, kada je u pitanju momak ugovorom vezan za Švabe do 30. juna 2027. godine.
