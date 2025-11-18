Fudbal

JOVAN MILOŠEVIĆ OSTAJE ILI IDE IZ PARTIZANA?! Evo kada će Štutgart odlučiti

Filip Milošević

18. 11. 2025. u 19:54

Fudbaler Štutgarta na pozajmici u Partizanu, Jovan Milošević, uskoro će znati svoju sudbinu - da li napušta crno-bele ili ostaje među "Partizanovim bebama".

ЈОВАН МИЛОШЕВИЋ ОСТАЈЕ ИЛИ ИДЕ ИЗ ПАРТИЗАНА?! Ево када ће Штутгарт одлучити

FOTO: FK Partizan

Kako prenosi "Bild", Štutgart i dalje nije doneo konačnu odluku po pitanju talentovanog ofanzivca. Svesni su Miloševićevog kvaliteta, kao i sjajnih partija u Srbiji, ali još nisu "prelomili" da li će ga vratiti na "MHP Arenu", ostaviti na pozajmici u Beogradu, ili prodati nekom od zainteresovanih kandidata. 

"Bild" dodaje da će sportski sektor Štutgarta u naredne tri sedmice odlučiti šta i kako dalje, kada je u pitanju momak ugovorom vezan za Švabe do 30. juna 2027. godine.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Još jedna godina poverenja i velikog uspeha: dm drogerie markt, zahvaljujući stabilnom rastu i novim projektima, učvrstio svoju poziciju

Još jedna godina poverenja i velikog uspeha: dm drogerie markt, zahvaljujući stabilnom rastu i novim projektima, učvrstio svoju poziciju