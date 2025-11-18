PRVOTIMAC NAPUŠTA MARAKANU? Uporni kupac baš želi Zvezdinog stranca
DELOVALO je tokom leta kao gotova stvar kad je u pitanju transfer fudbalera Crvene zvezde Timija Maksa Elšnika u Trabzon. Ipak, Slovenac je ostao na "Marakani", ali turski klub je opet pokazao interesovanje za vezistu.
Turski mediji su preneli da će pomenuti tim ponovo krenuti u ofanzivu na angažovanje ovog 27-godišnjaka. Ističe se i to da je navodno igrač spreman za prelazak.
Letos je Trabzon ponudio crveno-belima oko 5.000.000 evra, ali na kraju se dve strane nisu dogovorile i Elšnik je produžio ugovor sa Zvezdom do 2028. godine.
Slovenac je u redove šampiona Srbije došao iz Olimpije nakon odličnih partija na Evropskom prvenstvu 2024. godine. Do sada je odigrao 65 utakmica klub iz Beograd, postigao sedam golova i upisao 15 asistencija.
U ovoj sezoni ima 21 nastup i po jedan gol i asistenciju. Zanimljivo, strelac je bio u večitom derbiju.
