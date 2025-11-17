ŠIPTARI GLEDAJU I NE VERUJU! Granit DŽaka udario na lažnu državu Kosovo

KO bi ovo očekivao!

Tanjug/AP

Granit Džaka, kapiten reprezentacije Švajcarske, govorio je o šansama tzv. Kosova da obezbede direktan plasman na Svetsko prvenstvo.

- U fudbalu smo videli mnogo toga. Ali ne želimo da uđemo u istoriju na taj način. Prvo, morate pobediti Švajcarsku sa 6:0. Ako to uspeju, onda je krivica na nama – rekao je Granit Džaka za švajcarski "Blik".

Inače, situacija pred utakmicu poslednjeg kola kvalifikacija za Mundijal koji će 2026. godine biti održan u SAD, Meksiku i Kanadi je takva da je reprezentaciji lažne države potrebna pobeda od šest golova razlike u meču sa Švajcarcima.

Švajcarska ima 13 bodova i u utorak od 20.45 časova će biti gost tzv. Kosovu koje ima 10 bodova i znatno lošiju gol razliku, tako da je gotovo izvesno da će fudbaleri tzv. Kosova ići u baraž.

Granit Džaka je rođen u Bazelu, ali preko albanskih roditelja ima poreklo iz južne srpske pokrajine. I zbog toga iznenađuje činjenica da je "udario" na bivše mlade reprezentativce Švajcarske Leona Avdulahua i Albijana Hajdarija koji su se odlučili da od ove godine nastupaju za seniorsku reprezentaciju lažne države "Kosova".

- Njih dvojica nisu imala garantovano mesto u reprezentacije. Leon Avdulahu nije bolji od Ardona Jašarija, tako da nije imao strpljenja. Opet, poštujem njihov izbor da igraju za Kosovo", rekao je kapiten Švajcarske za tabloid Blik.

Granit je inače poreklom iz Podujeva, a poput svoga brata Tauljanta rođen je u Bazelu. Jedan je odlučio da igra za Švajcarsku, drugi za Albaniju, dok "Kosovo" nisu uzeli u razmatranje, pa je zato pomalo neočekivan napad na druge igrače.

- Nema to veze sa strpljenjem - oštro je poručio Albijan Hajdari pred utakmicu u Prinštini: - Odlučili smo da predstavljamo Kosovo jer smo to hteli iz srca. To što je Granit Džaka rekao je samo njegovo mišljenje. Poštujem njega i njegovu karijeru, ali je samo moja odluka bila da igram za Kosovo".

Interesantno je da su Avdulahu i Hajdari ovog leta zajedno došli u Hofenhajm, dok su igrali i za mladu reprezentaciju Švajcarske pre nego što je FIFA pristala da promene državljanstvo.