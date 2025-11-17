SRBI, DA LI VAM JE SADA LAKŠE? Reprezentacija od 300 miliona evra ostala bez Svetskog prvenstva
TEŽAK udarac za Srbiju, koja se neće pojaviti na Svetskom prvenstvu 2026. godine.
A šta tek reći za Nigeriju? Ova afrička zemlja je sada najvrednija reprezentacija koja je ostala bez Svetskog prvenstva. Po „Transfermarktu“ vredi ova selekcija čak 295,25 miliona evra i trentuno je 19. najvrednija na planeti zahvaljujući Ademolu Lukmanu, Aleksu Ivobiju, Samjuel Čukvuezeu, Viktoru Osimenu i Viktoru Bonifasu.
Svi oni neće igrati na Mundijalu, a zanimljivo da je među najvrednijim selekcijama planete i Srbija koja kao 23. reprezentacija (257,5 miliona) neće igrati na Mundijalu.
Inače, fudbaleri Demokoratske Republike Kongo postali su apsolutni heroji kvalifikacija za Svetsko prvenstvo jer su najpre eliminisali Kamerun, a onda još jednog velikana - Nigeriju. Tako su izborili mesto u interkonfederacijskim kvalifikacijama kao predstavnika Afrike.
Sve je moglo da bude drugačije jer je Onjeka doneo prednost Nigeriji u trećem minutu, a onda su „super orlovi“ propali. Kongo je izjednačio u 32. minutu preko Mesčaka Elije, a onda su izdržali sve napade do penala. Vrednost DR Konga je 123.80 miliona. Na Mundijalu će igrati i Zelenortska Ostrva koja vrede 28,3 miliona evra.
