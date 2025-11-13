"DA SMO IMALI OVOG SELEKTORA OD STARTA..." Filip Kostić bez dlake na jeziku: Sa Paunovićem garantovano ne bismo izgubili od Albanije!

Fudbaleri Srbije poraženi su od Engleske na Vembliju 2:0. Utiske nakon duela emotivno je izneo Filip Kostić.

Screenshot / TV Arena sport

Novi kapiten Srbije, bio je zadovoljan ulogom koja mu je dodeljena.

Velika je čast i zadovoljstvo biti kapiten. To je san i nešto što me ohrabruje i daje mi motivaciju da radim i borim se za državni tim - počeo je fudbaler Juventusa.

Govorio je i o Englezima.

- Što se meča tiče, mislim da, igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svetu. Imali smo šanse, žao mi je što ih nismo iskoristili. Pokazali smo da možemo da budemo bolji i bolji i da imamo potencijal. Danas sam imao drugačiju ulogu, kako selektor bude rekao, tu sam i dajem sve od sebe za reprezentaciju - Dodao je Kostić.

Vratio se još jednom Kostić na poraz od Albanije u Leskovcu.

- Mislim da smo imali ovog selektora i celokupni rad koji smo imali prethodnih par dana imali bismo mnogo bolji rezultat. Garantovano bismo bili drugi, ne bismo izgubili od ALbanije to je poraz koji mi je teško pao i i jedan je od najtežih poraza u mojoj karijeri i zbog toga ispaštamo danas. Siguran sam da ćemo u Leskovcu ostvariti pozitivan rezultat i da ćemo vratiti veru u reprezentaciju - zaključio je.

